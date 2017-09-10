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Spor

Aykut Kocaman: Olumsuz anlamda Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon oynuyoruz

"Her karşılaşmada gelen ilk topun gol olma ihtimali, bir şeylerin olmadığını gösteriyor"

10 Eylül 2017 01:37

Kadıköy'de Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, maç sonu, "Olumsuz anlamda Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon oynuyoruz" dedi.

Önceki maç sonu konuşmalarında olduğu gibi maç başında yenen gollerden dem vuran teknik adam, galibiyet golünü aradıkları anda gol yediklerini söyledi.

Aykut Kocaman, maç sonu şöyle konuştu:

"Konuşmanın zor olduğu maçlardan bir tanesi. Sezon başından beri klasiğimiz oldu gibi gözüküyor... 4 lig, 4 Avrupa karşılaşması... 4 veya 5'inci defadır kaleye gelen ilk topta geriye düşüyoruz.

Hele böyle son derece kolay oynayan, hızlı çıkan takımlara karşı geriye düşmek zor oluyor. Bugünkü maç daha da beter oldu. 2 golden sonra oyunu çevirmek daha da zor oldu. Galibiyeti aradığımız anlarda son anda kaleye gelen top... Sezon başı klasiği haline geldi...

"Çalışmaya, düzeltme yapmaya devam"

Galibiyeti çok istediğimiz, arzuladığımız bir anda hiç istemediğimiz bir gol yedik. Çalışmaya ve düzeltme yapmaya devam, söyleyecek çok fazla bir şey yok.

Alınan sonuçlar hep bir adım geriye düşürüyor. Bir taraftan yenilenme çabası var ama diğer taraftan da özgüven kaybı var. 10 kişi kalmış bir rakip karşısında (Gençlerbirliği) da geri çekilip, 3-5 pası üst üste yapamamıştık.

Belki de Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon oynuyoruz. Olumsuz anlamda söylüyorum bunu. Her karşılaşmada gelen ilk topun gol olma ihtimali de, 'olmuyor yani bir şeyler' dedirtiyor. Bu kadar çaba, onlarca orta, onlarca şut..."

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