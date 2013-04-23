Aykut Kocaman ne açıklayacak?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın Gençlerbirliği yenilgisinin ardından Galatasaray hakkındaki açıklamaları çok tartışıldı. Kocaman’ın sözlerinin ardında yatan düşünce neydi?

İşte Kocaman’ı bu noktaya getiren olaylar ise:

Kırmızı kartın cezası nerede?

Galatasaray, Kayserispor karşılaşması öncesi Dany’nin sakatlığı nedeniyle tek stoperle kalmıştı. Sarı kırmızılıların diğer stoperi Gökhan Zan önceki hafta kırmızı kart görmüştü. Ancak Tahkim Kurulu’nun kararıyla, Gökhan’ın cezası ertelendi ve apar topar sahaya çıkarıldı.

O maçlar nasıl döndü?

Sarı kırmızılıların ilk yarısını yenik kapattıkları Ordu ve Mersin İdman Yurdu maçlarında, TT Arena’da yaratılan ortam Kocaman’ı çok rahatsız etti. Özellikle Mersinli futbolcuların devre arası tehdit edilerek sindirildiği iddialarının kamuoyunda neredeyse hiç konuşulmaması Fenerbahçe cephesini hayrete uğrattı.

Sahaları neden kapatılmadı?

Kısa bir süre önce Beşiktaş ve Trabzonspor’un stadları, oyun devam ederken sahaya giren taraftarlar nedeniyle kapanmıştı. Aykut Kocaman, aynı durumun yaşandığı Galatasaray - Mersin İdman Yurdu maçının ardından TT Arena’nın kapatılmamasını, rakiplerinin lobisine bağlıyor.

Terim'e ayrımcılık mı var?

Fatih Terim’in aldığı ilk cezada ertelenen cezasının uygulanmaması bir tarafa, oyun devam ederken sahaya yaptığı müdahaleye TFF tarafından “Sevk yanlışlıkla 1 gün sonra yapıldı” açıklamasıyla ceza verilmemesi de Kocaman’ı son derece sinirlendirdi.

Melo tükürünce neredeydiler?

Meireles'in tükürük olayında hem resmi sitelerinden hem de yöneticileri aracılığıyla sürekli açıklama yapan sarı kırmızılıların, Melo’nun tükürüğünde ise tam tersi davranışları ve sanki mağdurmuş gibi bir hava yaratmaları da Kocaman’ın açıklamalarının ardında yatan nedenlerden biri.



Ne demişti?



Fenerbahçe Teknik direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından “G.SARAY ile ilgili söyleyeceklerim var. Bunları şimdilik rezerv tutuyorum. Bugün o gün değil. G.Saray’ın saha içinde de saha dışında da bu 7 puanı çok azaltacağını düşünmüyorum açıkçası. Neyse oraya sonra gireriz.” şeklinde konuşmuştu. (hurriyet.com.tr)