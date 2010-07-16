-AYKUT KOCAMAN KURADAN MEMNUN İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, güzel bir kura çektiklerini söyledi. Kocaman, FBTV'de yaptığı açıklamada, tüm Fenerbahçelilerin ilk tercih etmek istediği takımlardan birinin Young Boys olduğunu belirterek, ''Bu anlamda bizim için 'güzel bir kura' diyebiliriz. Ama futbolda net olan bir gerçek var ki, gücünüzü sahada göstermelisiniz'' dedi. Young Boys hakkında kısa sürede detaylı bilgi edineceklerini kaydeden Aykut Kocaman, şöyle devam etti: ''Oyuncularımız çok tecrübeli oyuncular. Şu an itibariyle en büyük isteğimiz geçen seneye oranla oyunun merkezini daha ileriye itebilmek. Bunu başarabilirsek, Young Boys maçları kağıt üzerinde değil, gerçek anlamda da tura daha yaklaştığımız karşılaşmalar olacak. Gözlemlerimize devam ediyoruz. İlk maç öncesinde 3 hazırlık maçı daha oynayacağız. Adım adım daha ileri gidebilirsek, Young Boys'un karşısına daha hazır çıkarız.'' Kura çekimi öncesinde Belçika'nın KAA Gent takımı ile eşleşmeleri halinde Belçika kampını uzatmayı düşündüklerini hatırlatan Kocaman, rakibin Young Boys olarak belli olması üzerine, kampı uzatıp uzatmamaya gün içinde karar vereceklerini ifade etti. -''ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ''- Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu ise Young Boys ile ilk maçın deplasmanda olmasının avantajını vurgulayarak, ''Bu tarz takımlarla oynarken, ilk maçı dışarıda oynamak bir avantajdır. İçerideki maçta da taraftarımız bizim yanımızda olsun. Çünkü, bizim en büyük gücümüz taraftarımız'' dedi. ''Kamuoyunun gözünde favori olarak görünüyoruz, ama futbolun gerçekleri var'' diyen Emre, ''O nedenle iyi konsantre olmalıyız. Rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için bir şans yakalamış ve onlar da bizim gibi daha önce ön eleme oynamadılar. Bizim için kimin çıkacağı önemli değildi. İyi hazırlanıp maça en iyi şekilde çıkmak gerekiyor'' değerlendirmesini yaptı. Emre, eleme turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedeflediklerini ifade ederek, ''Hocamızın oynatmak istediği oyun, günümüz futbolunun en gerçekçi futbolu. Bizden agresif bir futbol istiyor. Hocamızın istediklerini yaparsak başarılı oluruz. Play-off turunda seri başı olmak için bu turda Zenit veya Ajax'ın elenmesini istiyorum. Ama hiçbir zaman işinizi başkasına bırakmayacaksınız. Ne olursa olsun, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.