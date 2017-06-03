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Spor

Aykut Kocaman, Konyaspor'u bıraktı

Kocaman, kararını kulüp başkanına bu geceki iftarda bildirdi

03 Haziran 2017 00:48

Teknik direktör Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor yönetimine, gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı. Kocaman kararını, kulüp başkanı Ahmet Şan'a bu akşam bildirdi.

Aykut Kocaman; Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ve yöneticilerle iftar yemeği öncesinde bir araya geldi. Kocaman görüşmede Ahmet Şan'dan gelecek sezon kulüpteki görevine devam etmeme konusunda anlayış istedi. Taraflar birbirlerine teşekkür ederek uzlaştı.

Böylece Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor serüveninin Galatasaray maçıyla biteceği kesinleşti. Kocaman isminin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak resmen açıklanması bekleniyor.

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