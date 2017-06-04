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Spor

Aykut Kocaman Konyaspor tarihine geçti

Atiker Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Kocaman, 3 sezonda yeşil-beyazlılara ilkleri yaşattı

04 Haziran 2017 15:16

Atiker Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Aykut Kocaman, görevde bulunduğu 3 sezon boyunca yeşil-beyazlı takıma bir kupa kazandırırken, 2 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkını elde etti.

Kocaman'ın teknik direktörlük görevine getirildiği 2014-2015 sezonunda Atiker Konyaspor ligi 8. sırada bitirdi. 2015-2016 sezonunda ise takımının başarılı sonuçlara imza atmasını sağlayan Kocaman, ligi 3. tamamlayarak yeşil-beyazlıları ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdı.

2016-2017 sezonunda ligde istediğini gerçekleştiremeyen Kocaman'ın ekibi, buna rağmen kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Takımının başında 95 lig, 32 de Türkiye Kupası maçına çıkan deneyimli teknik direktör, Konyaspor tarihinin en istikrarlı ismi oldu.

 

Kocaman'la rekorlar kırıldı

 

Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı kulübün tarihine geçen başarılı sonuçlara imza attı.

2015-2016 sezonunda ligi 3. bitirerek, kulüp tarihinin en iyi derecesini elde eden Kocaman yönetimindeki ekip, aynı sezon 66 puan topladı ve en yüksek puanı kazandı.

Ligde geçen sezon 19 galibiyet alan Kocaman'ın öğrencileri, 26 yıl sonra 14 galibiyetli sezonunu geri bırakarak, kulüp rekorunu kırdı.

Yine geçen yıl yeşil-beyazlıların ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmesini sağlayan deneyimli teknik adam, 2016-2017 sezonunda ise kulübün 95 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmasını sağladı. Kazandığı kupa ile yeniden Avrupa kupalarına katılacak Konyaspor, yine kulüp tarihinde ilk defa iki kez üst üste UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş olacak.

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