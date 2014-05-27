T24 LogoT24 Logo
Spor

‘Aykut Kocaman Kayseri Erciyesspor'la anlaştı’ iddiası

Kayseri Erciyesspor'un Aykut Kocaman ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu bir sonuçla ayrıldığı belirtildi

27 Mayıs 2014 10:21

Süper Lig ekibi Kayseri Erciyesspor'un, Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman ile yola devam etmeme kararı alan Kayseri Erciyesspor'un Aykut Kocaman ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu bir sonuçla ayrıldığı ve deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Yurt dışında çalışmayı düşünen ancak Kayseri Erciyesspor'dan gelen teklifi değerlendirmeye alan Kocaman, Hikmet Karaman ile resmi olarak yolların ayrılmasının ardından mavi-siyahlı yönetim ile bir kez daha masaya oturacak. Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Kayseri Erciyesspor'un Aykut Kocaman'ı ikna edebilmek için büyük bir çaba sarfettiği belirtildi.

ETİKETLER

aykut kocamankayseri erciyessporteknik direktör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24