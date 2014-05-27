‘Aykut Kocaman Kayseri Erciyesspor'la anlaştı’ iddiası

Süper Lig ekibi Kayseri Erciyesspor'un, Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman ile yola devam etmeme kararı alan Kayseri Erciyesspor'un Aykut Kocaman ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu bir sonuçla ayrıldığı ve deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Yurt dışında çalışmayı düşünen ancak Kayseri Erciyesspor'dan gelen teklifi değerlendirmeye alan Kocaman, Hikmet Karaman ile resmi olarak yolların ayrılmasının ardından mavi-siyahlı yönetim ile bir kez daha masaya oturacak. Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Kayseri Erciyesspor'un Aykut Kocaman'ı ikna edebilmek için büyük bir çaba sarfettiği belirtildi.