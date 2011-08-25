T24 LogoT24 Logo
Spor

Aykut Kocaman istifayı sundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yaşanan gelişmeler üzerine yönetime istifasını sundu.

25 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yaşanan gelişmeler üzerine yönetime istifasını sundu.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şampiyonlar Ligi’nden men edilmelerinin ardından istifa kararı aldı.

Önceki gün Başkan vekili Nihat Özdemir ile Asbaşkan Ali Koç, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın “UEFA çekilmenizi istiyor. Bu konuda bir karar alın” sözlerini Kocaman’a aktardıkları ve görüşünü aldıkları öğrenildi.

Milliyet gazetesinin iddiasına göre Kocaman, “Böyle şey mi olur. Bu şampiyonluğa laf ettirmem. Biz anlımızın teri, bileğimizin gücüyle şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi hakkımız. Eğer gidemezsek futbol kariyerimi noktalarım” dedi.


Yönetim ikna etmeye çalışacak

Futbol Federasyonu’nun dün akşamüzeri aldığı kararın ardından Aykut Kocaman’ın görevi bırakmak istediğini yönetime resmen ilettiği kaydedildi. Bu haber şok etkisi yaratırken, Asbaşkan Ali Koç ile diğer yöneticilerin bugün Aykut Kocaman ile bir araya gelerek kendisini ikna etmeye çalışacakları ifade edildi.




 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24