Aykut Kocaman istifayı sundu

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yaşanan gelişmeler üzerine yönetime istifasını sundu.







Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şampiyonlar Ligi’nden men edilmelerinin ardından istifa kararı aldı.



Önceki gün Başkan vekili Nihat Özdemir ile Asbaşkan Ali Koç, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın “UEFA çekilmenizi istiyor. Bu konuda bir karar alın” sözlerini Kocaman’a aktardıkları ve görüşünü aldıkları öğrenildi.



Milliyet gazetesinin iddiasına göre Kocaman, “Böyle şey mi olur. Bu şampiyonluğa laf ettirmem. Biz anlımızın teri, bileğimizin gücüyle şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi hakkımız. Eğer gidemezsek futbol kariyerimi noktalarım” dedi.





Yönetim ikna etmeye çalışacak



Futbol Federasyonu’nun dün akşamüzeri aldığı kararın ardından Aykut Kocaman’ın görevi bırakmak istediğini yönetime resmen ilettiği kaydedildi. Bu haber şok etkisi yaratırken, Asbaşkan Ali Koç ile diğer yöneticilerin bugün Aykut Kocaman ile bir araya gelerek kendisini ikna etmeye çalışacakları ifade edildi.



