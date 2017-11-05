"Aykut Kocaman istifa etti" iddiası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın istifa ettiği ileri sürüldü.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Osmanlıspor maçının ardından "Gerekeni yapacağım" açıklamasıyla istifa sinyalleri veren ve maç sonu itibarıyla telefonlarını kapatan Aykut Kocaman hiçbir şekilde istifadan geri dönmeme kararı aldı.

Aykut Kocaman, Osmanlıspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından 'istifa' kelimesini kullanmamış ancak "Gerekeni yapacağım. Fatura kesilecek ve kendimden başlayacağım" diyerek istifa sinyali vermişti.

Dünkü maçtan sonra kesin olarak dönmeme kararı alan Aykut Kocaman'ın 2 gündür telefonunu kapalı tuttuğu ve bunu da ikna çabalarını engel olmak adına yaptığı ortaya çıktı.