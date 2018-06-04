Aykut Kocaman istifa etti

Fenerbahçe'de Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkan seçilmesinin ardından ilk istifa haberi geldi.

Aykut Kocaman istifasını yönetime sundu. Ali Koç'un yarın mazbatasını alıp göreve resmen başlamasının ardından Kocaman ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Deneyimli teknik direktörün istifasını nezaketen yaptığı, Ali Koç'un vereceği kararı kolaylaştırmak adına bu yola gittiği konuşuluyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de kendisini göreve getiren Dursun Özbek'in seçimi kaybetmesi sonrası istifasını nezaketen yeni başkan Mustafa Cengiz'e sunmuştu. Cengiz, Terim ile devam kararı almıştı.