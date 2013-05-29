Aziz Yıldırım: Ne istifası! Ben kovdum

Salı akşamı yapılan yönetim kurulu toplantısı öncesinde Aykut Kocaman; Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya geldi. Kocaman ve Yıldırım arasında nedeni bilinmeyen bir gerginlik yaşandığı ve Kocaman'ın "Artık yoruldum, bırakıyorum" dediği öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, Şampiyonlar Ligi finalini izlemeye Londra'ya giden Aykut Kocaman'ın burada Aziz Yıldırım ile arası bozuk olan kardeşi Ali Yıldırım ile buluşmasının Başkan'ı sinirlendirdiği ve tranferlerde fikir birliği bulunamaması sebebiyle Aykut Kocaman'ın görevi bıraktığı öğrenildi.



Kocaman geri dönmeyecek



Bu arada Başkan, Ali Yıldırım'ın da yönetimden istifa etmesini istedi. Bugün yapılacak görüşmeler sonucunda durum netleşecek. Araya Fenerbahçeli büyüklerin girerek kararı geri aldırmaya yönelik uğraşacağı bildirildi. Kocaman'ın, istifa kararından dönmeyeceği öğrenildi.



'Ne istifası ikisini de ben kovdum'



Ali Yıldırım'ın istifası kabul edildi. Yıldırım'ın yerine yedek üyelerden biri geldi. Abdullah Kiğılı'nın da istifa edeceği öğrenildi.

Kocaman'ın istifasını kabul eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ise bu yaşananların ardından çok sinirlendiği ve yakın çevresine "Ne istifası... İkisini de ben kovdum" dediği öğrenildi.