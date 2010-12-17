Aykut Kocaman: İstifa ederim

T24 - Ankaragücü yenilgisi sonrası ağır eleştirilere maruz kalan Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı, yakın çevresine, "Bu göreve nasıl geldiysem gitmeyi de bilirim. Sağolsun başkan hep arkamda durdu. Ama bu hafta da işler kötü giderse onu üzmeye hakkım olmadığı için ayrılacağım" dedi



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yarın oynanacak Sivasspor maçında puan kaybı yaşanması halinde görevini bırakacağı öğrenildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Sarı-lacivertli ekibin Ankaragücü deplasmanından yenilgiyle ayrılmasından sonra ağır eleştirilere maruz kalan Kocaman'ın yakın çevresine, "Sivasspor benim en önemli maçım. Bir anlamda kader maçım. Eğer puan kaybedersek Başkan Aziz Yıldırım'ın daha fazla yıpranmasına izin vermem ve görevimi bırakırım" şeklinde konuştuğu bildirildi.



İlk yarı bitiminde lider Trabzonspor ile puan farkının açılması durumunda takımının şampiyonluk hedefinden uzaklaşacağını belirten genç teknik adamın, "Bu göreve nasıl geldiysem gitmeyi de bilirim. Avrupa'dan elenmemiz benim için çok üzücü oldu. Hedeflerimizden birini yolun başında yitirdik. Ortada bir başarısızlık varsa ilk sorumlusu benim. Takımın selameti açısından gitmem gerekiyorsa, hiç çekinmeden bunu yaparım" ifadelerini kullandığı kaydedildi.



Yönetim içinde kendisine karşı oluşan tepkilerden de rahatsız olduğu bildirilen Aykut Kocaman'ın, "Sağolsun başkanım her zaman benim arkamda durdu. En kötü dönemlerde kamuoyu önünde destek çıktı. Sivasspor maçında istediğimiz gibi bir sonuç alamazsak onu da daha fazla üzmeye hakkım olmadığı için ayrılacağım" dediği kaydedildi.



Böyle bir gelişme karşısında Kocaman'ın kendisine teklif edilecek Sportif Direktörlük görevine ise kesinlikle sıcak bakmadığı ve bir süre dinlenmeyi düşündüğü vurgulandı.





