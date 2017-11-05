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Spor

Aykut Kocaman, İstanbul'a takımla dönmüyor

ANKARA / DHA Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra yaptığı açıklamayla istifa edeceğinin sinyalini veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbul'a takımla dönmedi

05 Kasım 2017 02:16

ANKARA / DHA

Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra yaptığı açıklamayla istifa edeceğinin sinyalini veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbul\'a takımla dönmedi.
İstifa etmesi gündemde olan Aykut Kocaman\'ın, maçtan önce planlanmış milli maç arası programında akrabalarıyla buluşacağı için takımla İstanbul\'a dönmediği öğrenildi.
Kocaman, karşılaşma sonrası takım otobüsüne binmeyerek özel bir araçla stattan ayrıldı.
İSTANBUL\'DA KALAN OYUNCULARIN DURUMU
Fenerbahçe Kulübü, Ankara deplasmanına götürülmeyen oyuncular hakkında da açıklama yaptı.
Martin Skrtel\'in, kulak kristallerinin yerinden oynaması sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü ve baş dönmesi devam ettiği için takımla Ankara\'ya getirilmediği belirtildi.
Son antrenmanda yaptığı ters hareket sonrası dizinde şiddetli bir ağrı hissederek idmanı yarıda bırakan Mehmet Topal\'ın ise, dizinde zorlanmaya bağlı ödem olduğu için İstanbul\'da kaldığı bildirildi.
Mehmet Ekici\'nin ise tedavisinin son aşamasına gelindiğini, önümüzdeki hafta içi takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Fernandao\'nun da sağ alt arka adalesinde ödem olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Golcü oyuncunun hafta içi takıma dönmesi bekleniyor.

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