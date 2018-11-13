''Aykut Kocaman ile salı günü görüşeceğiz''

Konyaspor yönetimi teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdıktan sonra yeni bir hoca arayışına girdi. Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy ilk hedeflerinin kulüp ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Aykut Kocaman olduğunu ve tecrübeli çalıştırıcı ile salı günü görüşeceklerini belirtti.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftası sonunda önemli bir karar alarak teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Yeşil-Beyazlı ekipte yeni teknik adam arayışları da vakit geçirmeden başladı.

KONTV’de yayınlanan Spor Gündemi programına telefonla katılarak açıklamalarda bulunan Aksoy, şu ana kadar hiçbir teknik direktörle görüşmediklerini belirterek “Önceliğimiz Aykut Kocaman’dır. Kendisiyle Salı günü görüşeceğiz” dedi. Aksoy, kısa süre içinde teknik direktör sorununu çözeceklerini kaydetti.

2016-2017 sezonunda Atiker Konyaspor ‘a tarihinin en başarılı dönemini yaşatan deneyimli çalıştırıcı Aykut Kocaman, sezon sonunda görevinden ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşmıştı.