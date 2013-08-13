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Spor

Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım arasında Arda çekişmesi

Aziz Yıldırım’ın yıllardır beğendiği ve takımda görmek istediği Arda için hatırı sayılır kişileri devreye soktuğu belirtildi. Arda'ya yıllık ücret olarak 4.5 milyon euro teklif edileceği belirtiliyor

13 Ağustos 2013 12:30

Galatasaray, Arda Turan için Atletico Madrid’e büyük baskı yaparken, yıldız futbolcunun geçen sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Başkan Aziz Yıldırım ile yeni sezonun planlamasını yapan teknik direktör Aykut Kocaman’ın transfer listesinde ilk sırada Arda bulunuyordu. Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Yıldırım’a, “Arda ile anlaştık. 5 yıllık bir sözleşme yapacağız. Her yıl için 5 milyon euro vereceğiz. Ancak ilk yılda ayrıca 3 milyon euro imza parası ödeyeceğiz. Kulübüyle de daha sonra anlaşırız” dedi.

Ancak Fenerbahçe Başkanı, yaklaşık 50 milyon euroyu bulan bu maliyetin kendileri için çok yüksek olduğunu belirterek, “Altından kalkamayız” dedi ve bu anlaşmayı reddetti. Bunun sonrasında da Aykut Kocaman, Fenerbahçe’deki görevini bıraktı.

Buna rağmen Aykut Kocaman’ın verdiği transfer listesine tamamen uyan Aziz Yıldırım, bu listeden sadece Cardozo’yu alamadı. Bu arada Doğan Haber Ajansı, Arda konusunda da girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerin, 10 numaralı formayı Arda Turan için beklettiğini ileri sürdü.

Galatasaray’ın son olarak sunduğu 16 milyon euro + Riera teklifini kabul etmeyen İspanyol Kulübü, transfer döneminde sürekli Arda’dan bahsedilmesinden rahatsız olsa da, Fenerbahçe’nin 20 milyon euroluk teklifi karşısında ne yapılacağı merakla bekleniyor. Atletico Madrid’in bu paraya milli futbolcuyu serbest bırakabileceği konuşulurken, Aziz Yıldırım’ın yıllardır beğendiği ve takımda görmek istediği Arda için hatırı sayılır kişileri devreye soktuğu belirtildi. Yıllık ücret olarak 4.5 milyon euro teklif edileceği belirtilen Arda, maç başı ve şampiyonluk primi gibi bonuslarla kazancını 6 milyon euroya yükseltmiş olacak.

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