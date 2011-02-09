-AYKUT KOCAMAN İLE ALEX DÜŞMAN ÇATLATTI İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alex'in Fenerbahçe'de kalmasının onur verici olduğunu ifade etti. Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı basın toplantı odasında düzenlenen imza töreninde hazır bulunan, aynı zamanda sportif direktörlük görevi de olan teknik direktör Kocaman, Alex ile sözleşme uzatılmasını memnuniyetle kabul ettiğini kaydetti. Alex'in sadece saha içinde değil, saha dışındaki davranışlarıyla da Fenerbahçe'yi son derece güçlü bir şekilde başarıyla temsil ederek, sarı-lacivertli kulübün tarihinde yer aldığını anlatan Kocaman, ''Rakamlar çok şey ifade ediyor ama rakamların ötesinde bu toplantı için benim açımdan ve Fenerbahçeliler için önemli olduğunu düşündüğüm şey, Alex Fenerbahçe'de kalmak istedi. Bence en önemli tarafı buydu. Şahsım adına en önemli şey buydu. Alex'in gerçekten burada kalması hepimiz adına onur verici'' diye konuştu. Kocaman, sportif direktörlük görevinin de bulunduğu hatırlatılıp, Alex'in sözleşmesine 2 kez onay verdiği ifade edilerek yöneltilen ''Aykut Kocaman devrim yapmaktan vazmı geçti'' sorusunu ise ''Devrim denen kavram Alex ile ilintiliyse yanlış bir şey. Esas olan teknik direktörlerin Alex ya da benzeri oyunculardan vazgeçmek ya da silmek değil, bu oyuncuların kapasitelerini artırmaktır'' diye yanıtladı. Alex'in, Fenerbahçe'de yer almaya devam edecek olan genç oyunculara da önemli bir örnek teşkil ettiğinin altını çizen Kocaman, ''Fenerbahçe'yi iyi temsil eden önemli kişiliklerden birisi. Benim bir kulüpte en çok istediğim... Dışarıdan gelen oyuncuların bir Fenerbahçeli gibi kulübü sahiplenmesini bekleyemezsiniz ama en azından kendilerine geniş alanlar bırakan kulüplere karşı sorumluluklarının olduğunu söylemeye çalışıyorum. Alex en önemli örneklerden bir tanesi. Son derece memnuniyetle onay verdiğimi söyleyebilirim.'' Sözleşmesi sezon sonu bitecek Semih ve Uğur ile Everton'dan kiralanan Yobo için görüşmelere henüz başlamadıklarını bildiren Aykut Kocaman, ''Önümüzdeki günlerden itibaren oyuncularla görüşmeler başlayacak. Onların da kulüple ilgili düşünceleri önemli. Ben oyuncularımızın Fenerbahçe'ye ileride de katkı sağlayacakları düşüncesindeyim. Sanıyorum bu düşünce doğrultusunda görüşmeler olacak. Ama sonuçta ortak çıkarlar söz konusudur. Problem olmadan sonuçlandıracağımızı düşünüyorum. Henüz başlamadı ama önümüzdeki günlerde bütün hızıyla başlayacaktır. Alex Fenerbahçe tarihinde önemli yer teşkil eden bir futbolcudur, Alex ile başlaması doğal bir süreç'' ifadelerini kullandı. -''HİSSETTİM Kİ YERİM BURASI''- Fenerbahçe'de devam edebilme fırsatı kendisine verildiği için teşekkür eden kaptan Alex ise yeni sözleşme için görüşmeler sırasında sıkıntı çekmediklerini bildirdi. İki tarafın da iyi niyetiyle kısa bir sürede görüşmeleri tamamladıklarını kaydeden Alex, ''2004 yılında başlayan hikayeyi biraz daha uzattık beraberce. Aynı zamanda burada geldiğimden beri bana sonsuz destek veren taraftarımıza da ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Amacım bundan sonra da saha içi ve saha dışı mücadelemle, isteğimle, çalışmamla, takımıma, kulübüme yararlı olabilmek'' şeklinde konuştu. Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda ''Evime, Coritiba'ya dönecektim'' diyen Alex, şöyle konuştu: ''Elbette biraz düşünme sürem oldu. Net bir şekilde anlaşamazsam Coritiba'ya dönme kararı almıştım kendi kafamda. Çok da belirsiz bir durum değildi. Çünkü kulübümle net bir şekilde görüşmeyi yapıp önceliğimin Fenerbahçe olduğunu ifade etmiştim. Bu dönem içinde teklifini dinlediğim Coritiba olmuştu. Aynı zamanda ABD'den teklif olmuştu. Ters bir durum olduğunda, doğduğum, büyüdüğüm yer olan Coritiba'da oynamayı kafama koymuştum. İlk görüşmeye başladığım anda hissettim ki yerim burası ve burada da kalmalıyım. Öyle de oldu.'' Coritiba hayalinin sona ermediğini ifade eden Alex, ''2 yıl var, Fenerbahçe ile imzaladığım kontrat var. Bu süre bana ve kulübüme neler getirir belli olmaz. Evime dönme hayalim her zaman var'' dedi. Kontrat konularında iki taraf da iyi niyetli olduğunda bazı şeylerden fedakarlık yaptığını bildiren Alex, ''Fenerbahçe ile görüşmelerimiz başladığı andan itibaren sonsuz iyi niyet çerçevesinde devam etti. Ne mutlu ki görüşmelerimiz mutlu sona ulaştı'' dedi. Fenerbahçe ile yeniden anlaşmadan önce ailesinin durumunu da düşündüğünü ifade eden Alex, ''Onlara sunabileceğim imkanları düşündüm. Ancak beni tanıyanlar bilir ki, benim rahatlığım eşimin, çocuklarımın rahatlığından geçer. Onlar rahatsa ben de rahatımdır. İstanbul ve Türkiye'nin bize sunduğu imkanlar çok olumlu'' şeklinde konuştu. -AYKUT KOCAMAN'A SARILARAK POZ VERDİ- İmza törenini bitiren ifadelerin ardından toplantıyı takip eden yöneticilerin ayağa kalktığı sırada Alex, son bir şey söylemek istediğini belirterek, Aykut Kocaman ile aralarının kötü olduğu yönünde sezon başından bu yana medyada yer bulan haberlere yanıt verdi. Alex'in ifadeleri özetle şöyle: ''Aykut hocamızla sıkıntılar yaşadığım, birbirimizi sevmediğimiz yönündeki yazıların hepsi gerçeği yansıtmıyor. Kendisi ilk geldiği günden beri iyi niyetle çalıştı. Uyumlu çalıştığımız Aykut Kocaman ile sıkıntımızın olmadığının altını çizmek istiyorum. Bana verdiği bütün destekten dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Geldiğinden bu yana hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Başkanımız Aziz Yıldırım'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.'' Alex, törenin yapıldığı odadan ayrılmadan önce de teknik direktör Kocaman'a sarılarak basın mensuplarına poz verdi.