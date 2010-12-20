Aykut Kocaman: İki maçta hata yaptım

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, NTV'de yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" programında önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını değerlendirirken, Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik planlarını da açıkladı.

Aykut Kocaman, "Sivasspor maçındaki takımın transfere ihtiyacı yok" açıklamasını yaparken daha sonraki yorumlarında "Transfer yapmayacağız" sözünün geleneklere aykırı olduğunu söyledi ve "Transfer hiç bitmez" dedi. Kazım ile yollarını ayırdıklarını bir kez daha belirten Kocaman, 1-2 futbolcu ile daha yollarını ayırabileceklerini vurgularken, kadro seçimi açısından Kayserispor ve Galatasaray maçlarında hata yaptığını açıkladı.



"Kayseri ve Galatasaray maçlarında hata yaptım"

Derbi maçlarda beklenilenden daha kötü, küçük takımlara karşı daha etkili oynamasının sorulması üzerine Aykut Kocaman yaptığı hataları açıkladı. Kayserispor ve Galatasaray karşısında hata yaptığını açıklayan Kocaman, "Bu iki takım karşısında sahaya fazla ofansif bir takım sürdüm. bu yüzden golü yedikten sonra toparlanmakta zorluk çektik" dedi. Kocaman, "Kayserispor maçı hariç, Trabzon maçında gergindik, 60. dakika itibariyle Beşiktaş maçı 5-0 olabilirdi" ifadesini kullanırken birçok takıma karşı hep hakim oynadıklarını savundu.



"Bunu Brezilya Milli Takımı'nın sol beki düşünsün"

"Brezilya'nın sol beki Fenerbahçe'de neden yedek kalıyor?" sorusu üzerine Kocaman, "Bunu Brezilya milli takımının sol bekinin düşünmesi lazım. Önce oyuncunun kendini bilmesi lazım. Teknik direktör bindiği dalı kesmez. Brezilya milli takımıın sol bekine ben karar verdim transfer için. O oyuncunun daha fazla oynaması bana artı yazacaktır" dedi. Cristian hakkında "Cristian 23 maç 90 dakika oynadı. En istikrarlı futbolcuyu hatta rekor kırdı bu performansıyla. İlk geldiği zaman böyleydi. Son zamanlarda da iyi performans sergiliyor" açıklamasını yapan Kocaman transferde o dönemde ilk amacının sol tarafı tamir etmeye çalışmak olduğunu söyledi.



"Alex bir futbol ustasıdır"

Devamlı gündemde tutulan "Aykut Kocaman-Alex arasında bir sorun var mı?" sorusu üzerine yine açıklamalarını tekrarlayan Aykut Kocaman, şöyle konuştu: "Geçen günkü oyun bugüne kadar en iyi oyunlardan bir tanesiydi Alex'in. Zaten Alex bir futbol ustasıdır. Dünyada, futbol topuyla yapılabilecekleri en iyi yapabilen bir insan. Alex takıma biraz daha enerji verdiği zaman olay değişiyor. Alex dünkü maçta 57 kez topla buluştu ve ciddi bir rakam bu. Kendisi de memnun bence bu halinden. Benim bu halinden şikayet etmem aptallık olur. Beklentim de o. Alex takımın saha içindeki lideri. Lider bir yaparlarsa arkadaki oyuncular iki-üç katını yaparlar. Attığı goller benim için atılan goller değil, Fenerbahçe için atılan gollerdir. İnsanlar konuşmalara bakmazlar. Bana futbolun dışında çok büyük güven duyduklarını biliyorum insanların. Bu da benim konuşmalarımdan kaynaklanmaktadır. Alex ile de problemim yok. Ben problemden değil her zaman uzlaşmadan yanayımdır."



"Semih'e 'kusura bakma' dedim"

Aykut Kocaman, Guiza hakkında kararı performansını gördükten sonra vereceklerini söylerken Niang'daki performans düşüklüğünün normal olduğunu çünkü geldiğinde yürüyüp gittiğini söyledi. Semih'i takımın bütününü tamamlayan en önemli oyunculardan bir tanesi diye değerlendiren Kocaman "Semih her zaman Fenerbahçe'de oynayabilecek bir futbolcu. Semih konusunda benim de hatalarım oldu. Mesela ya Buca yada Belediye maçında onu geç oyuna soktum ve daha sonra kendisine "Kusura bakma" dedim" diye konuştu.



"Bursaspor için beklemek lazım, Trabzon ise sürpriz değil"

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Bursaspor ve Trabzonspor'u dğerlendiren Kocaman, Bursaspor için biraz daha beklemek gerektiğini söylerken bu kulvarda daha önce başarılar elde eden Trabzonspor'un performansının ise sürpriz olmadığını savundu. Kocaman, "Trabzonspor'un uzun yıllar sonra Bursaspor'un da nihayet bu puanlara sahip olduğunu görüyoruz. Trabzonspor için bu performans sürpriz değil. Trabzonspor bu şekilde daha önce mücadele etmiş bir takım. Bursaspor'u değerlendirmek için biraz erken gibi geliyor. Sağlam ile 67 maç çok çok büyük bir başarı. Ertuğrul Hoca'yı bir kenara bırakarak söylüyorum, Bursaspor için biraz daha beklemek lazım" diye konuştu.



"Hedeflerimizin gerisinde kaldık"

İlk yarıda en az 4-6 puan daha fazla toplamaları gerektiğini söyleyen Aykut Kocaman, ilk yarıda en büyük sıkıntılarının deplasman maçları olduğunu söyledi. Kocaman, "Esas itibariyle bizim tablomuzda en büyük sıkıntı deplasmanlar oldu. Fenerbahçe'nin uzun yıllardır süren bir problemi bu. Deplasmanlarda daha agresif olabilecek, büyük takımların baskısını kurabilecek bir takım yapmayı düşünüyordum göreve geldiğimizde. Dışarıda oynadığımız 8 maçtan 3 galibiyet çıkarabildik. Deplasmanda başarılı değiliz. Deplasmanlardaki başarısızlıkta çok net bir gerekçe ortaya koyabilmek mümkün değil. Çözmek için uğraşıyoruz bu sıkıntılarımızı. Net bir şey söylemek zor. Son birkaç deplasmanda, Antep ve Ankaragücü deplasmanlarında oyunu bütüne yayamadık" dedi.



"Tek takım var, o da Barcelona"

İstanbul'da skora erken ulaştıktan sonra oyundan düştüklerini de kaydeden Kocaman, "Dünyada bu skordan sonra oyundan düşmeyen ve üstüne koyan tek bir takım var. O da Barcelona" dedi. Kocaman, takımda tamir etmek istediği en önemli noksanlığın şimdilik deplasman sıkıntıları olduğunu vurguladı.



"Mehmet Topuz üstüste gol atarsa arkası gelir"

Oyun yapısını da değerlendiren Aykut Kocaman, attıkları gollerin büyük çoğunluğunun kanat organizasyonlarıyla geldiğini ve bundan da mutlu olduğunu söyledi. Oyunun merkezini kenarlara yerleştirmenin çok olumlu bir adım olduğunu da sözlerine ekleyen genç teknik adam Mehmet Topuz'a ise ayrı bir parantez açtı. Topuz'un fedakarlı oyunuyla gol girişimlerinde öne çıktığını belirten Kocaman Mehmet Topuz'un üstüste goller bulmasıyla arkasının da gelebileceğini söyledi.



"Diğer sezonlara göre daha fazla bireysel hatalarla gol yiyoruz"

Basit top hatalarından dolayı sert kontraataklar yediklerini ve bunun da rakipleri tarafından bilindiğini sözlerine ekleyen Kocaman diğer sezonlara oranla bu sezon daha çok bireysel hatalardan dolayı kalelerinde gol gördüklerini dile getirdi.



Kocaman'dan medyaya eleştiri

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman programda medyaya da eleştirilerde bulundu. Kocaman "Ben yüzde 70-80 civarında, medyanın dışında yaşıyorum, yaşamaya çalışıyorum. Ön yargıların hakim olduğu bir ülkeyiz biz. Her şeyi hep olumsuzdan bakıyoruz. Kötüyü anlatmak kolay, olumluyu anlatmak için bilmek lazım. En sığdan eleştiri kültürü yerleşmiş. Onlar da bu şekilde para kazanıyorlar. Bunun artık değişmesi lazım. Çalıştığım bütün kulüplerde başkanlarla aram kötü olmadı. Ben problem yaratmadan öte uzlaşmadan yanayım her zaman" dedi.



"Colin Kazım aramızda olmayacak ve birkaç futbolcu daha var aramızdan gidecek

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman transfer konusunda yaptığı açıklamada devre arasında transfer yapılmayacağının sinyalini verdi. "Sivasspor maçında sahada olan takımın transfere ihtiyacı yok gibi görünüyor" açıklamasını yapan Kocaman, Sivasspor maçında takımı çok beğendiğini en önemli artının yüksek irade ve ciddiyet olduğunu kaydetti. Fenerbahçe yönetimi bu konuda teknik adamdan gelen her talebi son derece olumlu şekilde karşıladılar. Bizim gibi büyük takımlarda transfer hiçbir zaman bitmez. 'Transfer kesin yapmayacağız' demek geleneklere aykırıdır. Colin Kazım aramızda olmayacak ve birkaç futbolcu daha var aramızdan gidecek. Defansın solu ve orta saha için takviyeler yapılabilir."



"Gökay şu an yere sağlam basamıyor"

Gökay ve Okan konusunu da değerlendiren Aykut Kocaman, "Gökay 1 senedir takımla çalışıyor. Henüz oturmuş bir oyunu yok. Farkındayım. Oyunun akışını güzel düzenleyebiliyor. Topu paylaşmayı seviyor. Ama şu an yere sağlam basamıyor. Emre yokken onu oynatıyorum. Selçuk'u da kullanma şansım vardı, ama Gökay'dan yana kullandım tercihim" dedi.

"Kondisyon eksikliğimiz olduğu görüşüne katılmıyorum" diyen Aykut Kocaman, "Bu takım öyle yada böyle şampiyon olacak. Bütün takımların üzerinde stres var. Bu baskı ve gerilim hep olacaktır" ifadesini kullanırken, özeleştiri yapmayı da ihmal etmedi.



"Hakemlerin standardı yok"

Hakemler konusunun açılması üzerine Aykut Kocaman bu sezon hakemlerin bir standartı olmadığını söyledi. Fenerbahçe teknik direktörü "Hakemlerin standartı yok. Bu sezon daha suskunum bu konuda ve kamuoyunda hakemlere karşı bir standart sapması var. Biraz daha eşitklik biraz daha adalet ve biraz daha yakın kararlar istiyoruz" dedi.