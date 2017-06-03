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Aykut Kocaman: Henüz imza atılmadı, aksilik olmadığı takdirde Fenerbahçe'ye başlayacağım

Konyaspor, "Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi" açıklaması yapmıştı

03 Haziran 2017 23:50

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin son haftasındaki Galatasaray maçının ardından yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe'nin kendisini sezon başında da istediğini hatırlatarak; "İmza olmadığı için özenli konuşmaya çalışacağım. Fenerbahçe'nin böyle bir talebi var. Aksilik olmadığı takdirde başlayacağım. Sezon başında da bir teklif vardı" şeklinde konuştu.

Atiker Konyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

“28 Ekim 2014’ten bu yana beraber çalıştığımız teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübüne gitmek üzere izin istemiştir.

Futbol komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kurulumuza götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır.

Bilindiği üzere sayın hocamızın 2018’e kadar kulübümüzle sözleşmesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz ve camiamız bu süreçte kendisinin uzun yıllar Konyaspor’da görev yapması yönünde irade koymuştur. Fakat hocamızın ayrılma konusunda ısrarı üzerine böyle bir karar alınmıştır.”

 

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