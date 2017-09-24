Aykut Kocaman: Gerçekçi olmak gerekirse bizim tarafımızdaki hatalar bir hayli fazla oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının Beşiktaş'la oynadığı karşılaşmada iki taraf adına da hatalar yapıldığını, ancak Fenerbahçe adına yapılan hataların bir hayli fazla olduğunu söyledi.

Aykut Kocaman, maç sonu şöyle konuştu:

"Sıkıntılı başlayan bir periyottu bizim için. Arka arkaya 3 maçı şampiyonluk umudu taşıyan takımlarla oynadık. Arka arkaya içeride zorlu takımlarla oynadık. İyi bir rüzgar bulabilmek için çok önemli bir maçtı. Bunu çok istiyorduk ve başardık.

Lige giriş itibarıyla ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto galibiyetiyle Beşiktaş'ın özgüveni son derece yüksekti. Saha yerleşimi, hızlı ataklara çıkışları çok iyi. Bir kelime daha var ama sonraya bırakayım, özgüvenli bir takımla oynadık.

"Kazanmak olağanüstü oldu"

İki taraf adına da hatalı kararlar çok oldu. Ancak gerçekçi olmak gerekirse bizim tarafımızdaki hatalar bir hayli fazla oldu. Seyircinin, taraftarın çok istekli ve çok iyi olduğu bir günde bu galibiyeti almak bizim için olağanüstü oldu.

Ben Şenol hoca bana doğru konuşunca ne olduğunu anlamadım. Ne dediğini anlayamadığımı söyledim ona da. Benim tarafımdan bir şey olmadı. Benim tarzım zaten bu, rakiplere bakmam.

Göz göze gelince Şenol Güneş'e baktım. Ne anlatmaya çalıştığını anlamadım. Pozisyon Isla ve Cenk arasındaydı..."