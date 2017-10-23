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Spor

Aykut Kocaman: Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra kazanamadığımız için mutsuzuz

"10 kişi kalana kadar Galatasaray; ardından bizim kontrolümüzde geçen bir maç oldu"

23 Ekim 2017 00:51

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'da Younes Belhanda'nın oyundan atıldıktan sonraki sürede maçı kazanamamalarından dolayı mutsuz olduğunu söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Belhanda oyun dışı kalana kadar ikinci yarıda  Galatasaray'ın baskısının olduğunu, rakip 10 kişi kaldıktan sonra ise topu tehlikeli bölgeye taşıyamamalarından dolayı istedikleri pozisyonlara girememelerine vurgu yaptı.

Aykut Kocaman'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Maçın ilk yarısı bizim için çok iyi olmasa da maçı koparmaya daha yakın olduğumuz dönemdi. Bütüne bakıldığında düzeni koruduğumuz dönemdi.

İkinci yarıda daha iyi olacağımızı düşünürken tam tersi oldu. Fırsatları değerlendiremedik ilk yarıda. İkinci yarıda ise oyun beklentilerimizin tersinde oldu."

"Kazanamadığımız için mutsuzuz"

"Kırmızı karta kadar oyun Galatasaray'da; sonrasında bizim kontrolümüzde geçti. Topu tehlikeli bölgeye geçirebilecek hamleleri yapamadık.

Kazamadığımız için, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra kazanmadığımız için mutsusuz. "

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