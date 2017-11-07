Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi bırakacak mı? Deneyimli teknik adam kararını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetici Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya ile kulüp binası dışında görüşme gerçekleştirdi.

Hürriyet'ye yer alan habere göre, sarı-lacivertli yöneticiler ile Aykut Kocaman'ın görüşmelerinin olumlu olduğu ifade edildi. Deneyimli futbol adamı, 16:00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı olan idmana çıkacak.



Öte yandan Kocaman'ın Fenerbahçe'de kalmasından sonra kadroda operasyon yapılacağı belirtiliyor. Salı günü öğlen saatlerinde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.