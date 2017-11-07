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Spor

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi bırakacak mı? Deneyimli teknik adam kararını verdi

Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertli yöneticiler ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi

07 Kasım 2017 02:15

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetici Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya ile kulüp binası dışında görüşme gerçekleştirdi.

Hürriyet'ye yer alan habere göre, sarı-lacivertli yöneticiler ile Aykut Kocaman'ın görüşmelerinin olumlu olduğu ifade edildi. Deneyimli futbol adamı, 16:00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı olan idmana çıkacak.

Öte yandan Kocaman'ın Fenerbahçe'de kalmasından sonra kadroda operasyon yapılacağı belirtiliyor. Salı günü öğlen saatlerinde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

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