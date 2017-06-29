Aykut Kocaman: Fenerbahçe dünyanın en büyük kulübüdür

Konyaspor'da Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen teknik direktör Aykut Kocaman, Samandıra Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıyla oyuncularına seslendi. Fenerbahçe'nin "futbol branşı özelinde olmasa bile dünyanın en büyük spor kulübü" olduğunu savunan Kocaman, camianın şampiyonluk beklentisine vurgu yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de geçirdiği yılları oyuncularına hatırlatan 52 yaşındaki teknik adam, futbolun takım oyunu olduğunun altını çizdi.

Kocaman'ın Samandıra'da oyuncularına yaptığı konuşma şöyle:

"Fenerbahçe, dünyanın en büyük kulübüdür"

“Fenerbahçe’de hayatımın çok uzun yılları geçti. 4 yıl sonra tekrar buradayım. Çok heyecanlıyım. Fenerbahçe, futbol branşı özelinde olmasa bile dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bunu unutmayın... Burada her zaman şampiyonluk beklenir, bu kulübün yarışma kimyasında bu var. Son zamanlarda futbolda beklentilerin uzağında kalındığı için şimdi size düşen görev ve sorumluluk çok daha ağır. Futbol; yeteneklilerin beraber oynadığı bir oyundur, bireysel olarak ne yaparsanız yapın beraber olmazsanız başarılı olamazsınız”

"Futbol tutkunuzu görmek istiyorum"

“Bizim oynadığımız seviyelerde beklentiler çok yüksektir. Hata mutlaka olacak ama bunu tespit edip düzelterek en iyiye ulaşacağız. Futbol ayrıca yeteneğin yanında tutku ile yapılan bir spor. Sizin futbol tutkunuzu görmek istiyorum. Lütfen bunu unutmayalım ve ona göre davranalım. Benim inancım sahadadır. Derdimi burada anlatırım, dertleri burada dinlerim. Saha dışında da herkese kapım açık. Dertler neyse dinleyeceğim. Hem kendimizi anlatacağız hem de sizi anlamaya çalışacağız.”