Kocaman: En zor rakiple eşleştik

Spartak Moskova eşleşmesini değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, "Kağıt üstünde en zorlu gözüken rakiple eşleştik. Yüzde 50-50 ortaklıkla geçecek bir maç olarak gözüküyor" dedi. Rıdvan Dilmen'e göre, oyun anlayışı nedeniyle Fenerbahçe'nin Spartak Moskova'dan daha avantajlı olduğunu söyledi.
Kocaman Rusya liginin erken başladığını ve bunu Moskova ekibi için avantaj sağladığını belirtti. Kocaman, "Kağıt üstünde en zorlu gözüken, gücü ve yaptığı yatırımı açısından Spartak Moskova duruyordu. Onunla eşleştik, durum bu. Suni çimde oynayacak olmamız bizi endişelendirmiyor. 12-13 günlük bir hazırlanma süremiz olacak. Bugünün üstüne biraz daha koyacağız. Yüzde 50-50 ortaklıkla geçecek bir maç olarak gözüküyor. Detaylarda avantaj sağlayan takım tura daha yakın olacak. Şu an itibariyle küçük de olsa lige erken başlaması rakibe avantaj sağlıyor" dedi.
Rıdvan Dilmen: F. Bahçe daha avantajlı
Rıdvan Dilmen'e göre, oyun anlayışı nedeniyle Fenerbahçe'nin Spartak Moskova'dan daha avantajlı olduğunu söyledi.
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play Off eleme turunda rakibinin Spartak Moskova olmasını değerlendirdi.
Dilmen, bu eşleşmede avantajın Fenerbahçe'de olduğunu dile getirdi.
Muhtemel rakiplere bakıldığında tüm rakiplerin eşit şansa sahip olduğunu dile getiren dilmen, ilk maçın da deplasmanda olmasının önemli bir avantaj olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.
Spartak Moskova'nın en önemli silahlarından birinin Emenike olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, iki takımın oyun anlayışlarındaki farkın belirleyici olacağı yorumunda bulundu.
Dilmen, S. Moskova'nın geniş alanda oynayan ve kontra atak takımı Fenerbahçe'nin ise top rakipteyken takım halinde sahasında bekleyen bir takım olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin top rakipteyken sabırlı, kendisine geçtiğinde kontrollü oyunu sayesinde turu geçebileceğini dile getirdi.
Dilmen'in dikkat çektiği en önemli konulardan biri de sahaydı: "Maç suni mi yoksa normal bir çimde mi oynanacak? Bu ayrıntı önemli."