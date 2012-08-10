Kocaman: En zor rakiple eşleştik

Spartak Moskova eşleşmesini değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, "Kağıt üstünde en zorlu gözüken rakiple eşleştik. Yüzde 50-50 ortaklıkla geçecek bir maç olarak gözüküyor" dedi. Rıdvan Dilmen'e göre, oyun anlayışı nedeniyle Fenerbahçe'nin Spartak Moskova'dan daha avantajlı olduğunu söyledi.

Kocaman Rusya liginin erken başladığını ve bunu Moskova ekibi için avantaj sağladığını belirtti. Kocaman, "Kağıt üstünde en zorlu gözüken, gücü ve yaptığı yatırımı açısından Spartak Moskova duruyordu. Onunla eşleştik, durum bu. Suni çimde oynayacak olmamız bizi endişelendirmiyor. 12-13 günlük bir hazırlanma süremiz olacak. Bugünün üstüne biraz daha koyacağız. Yüzde 50-50 ortaklıkla geçecek bir maç olarak gözüküyor. Detaylarda avantaj sağlayan takım tura daha yakın olacak. Şu an itibariyle küçük de olsa lige erken başlaması rakibe avantaj sağlıyor" dedi.