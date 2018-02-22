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Spor

Aykut Kocaman derbi 11'ini belirledi!

Martin Skrtel'in durumu belli oldu

22 Şubat 2018 20:21

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın Martin Skrtel kararı belli oldu. Sakatlığını atlatan Slovak stoper derbide kadroda olacak ancak ilk onbirde forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de takımla birlikte çalışmalara başlayan Martin Skrtel'in maç eksiğini göz önünde bulunduran teknik direktör Aykut Kocaman, deneyimli stoperi riske etmeme kararı aldı. Kocaman'ın Beşiktaş derbisinde mecbur kalınmadıkça Skrtel'i kulübede tutacağı öğrenildi.

Savunmanın göbeğinde Neto - Roman Neustadter'in performansını başarılı bulan Aykut Kocaman, bu ikiliyi derbide de sahaya sürmeyi planlıyor.

Cezalı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı ile maça başlaması beklenen Kocaman'ın, önde ise Aatif Chahechouhe’yu kullanacağı gelen haberler arasında.

Aykut Kocaman'ın Mathieu Valbuena kararında ise değişiklik yok. Yıldız oyuncunun maçın ilerleyen dakikalarında hamle oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor...

Bu iki değişiklik dışında son 2 maçı kazanan 11'ini bozmayacak olan Aykut Kocaman, Beşiktaş karşısında sabırlı futbol ile sonuca gitmeyi planlıyor..

Samandıra'da derbiye özel video konferans toplantılarının da devam ettiği ve sarı lacivertli futbolcuların rakiplerini adeta ezberledikleri bildirildi.

(beIN SPORTS)

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