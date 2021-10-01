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Spor

Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım

01 Ekim 2021 22:30

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, şöyle konuştu: 

"8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor. Bu tip durumlarda hep şunu söyledim. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı kontrol etmeye çalıştım. Gidişatta sorun yoksa, benim vereceğim kararlarda son ana kadar bunu hep tuttum. Ancak bugün ilk yarıdaki oyun ve bütün dalgalı davranış biçimi bir şeyleri değiştirme ihtimalinin imkansız demeyelim. Kendi adıma verilecek doğru karar bu" 

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