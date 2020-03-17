Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Hürriyet'in haberine göre geçen akşam Zorlu Center’da görüntülenen Kocaman, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusu üzerine “Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok” dedi.

2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.