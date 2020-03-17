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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

17 Mart 2020 15:22

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, yeniden sarı lacivertli takıma mı dönüyor? Tecrübeli teknik direktör, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusuna cevap verdi.

Hürriyet'in haberine göre geçen akşam Zorlu Center’da görüntülenen Kocaman, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?” sorusu üzerine “Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok” dedi.

2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.

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