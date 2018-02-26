Aykut Kocaman: Çok net bir şekilde 2. golün gelme ihtimali rakip adına gözüküyordu

Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, siyah-beyazlıların hak ederek kazandığını ifade ederken maç sonu şu sözleri söyledi;

"Erken golden sonra zaten hafta boyunca gerilen ortam, Beşiktaş'ı biraz daha şuursuz bir şekilde kaleye gitmeye yöneltti. Biz de çok erken koruma tarafına geçtik. Kontralarla sonuca gitmeye çalıştık. Bu bizim için en sıkıntılı durumu yarattı. Maçın 2. yarısının başında, erken bir gol yedik. Skor 1-1'e geldikten sonraki süreç net olarak Beşiktaş'ın doğru oyunuyla gitti. Karşılık veremedik. Çok net bir şekilde 2. golün gelme ihtimali rakip adına gözüküyordu."

"Attığımız gol ofsaytmış"

Kocaman, Fernandao'nun attığı golle ilgili, "Attığımız gol ofsaytmış, keşke doğru görebilseydi hakemler" dedi ve ekledi;

"TFF'nin asli görevi, eşit yarışma koşullarını sağlamaktır. Bu kadar. Hatalar yarın Fenerbahçe için de olursa bunu yine söylerim. TFF'nin görevi insanları PFDK sopasıyla korkutmak değil, 'bir yerde hata mı yapıyoruz' diye düşünmektir."

Galatasaray, cuma oynuyor, salı oynayacak. Beşiktaş, salı oynamıştı, pazar oynadı, perşembe ve pazartesi oynayacak. Akhisar da benzer şekilde. Kupada olan takımlar arasında bir tek biz 3 günde bir oynuyoruz. Kupada neden çarşamba maçı yok anlayamıyorum.