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Spor

Aykut Kocaman: Ciddi bir fırsatı kaçırdık

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 3 puan kaybettiği haftada Kayserispor'dan son dakikada yediği golle berabere kaldı

31 Ekim 2017 01:33

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-3'lük Kayserispor beraberliğinin ardından Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybetmesine dikkati çekerek, ciddi bir fırsatı kaçırdıklarını söyledi.

Sezon içindeki görüntüye benzer bir oyun sergilediklerini savunan Kocaman, "Çok fazla isteyen, bir şeyler yapmak için zorlayan bir takım vardı. Öte yandan skor 2-1 ve 3-1 olduktan sonra skoru korumaya çalıştık, topu tutamadık" diye konuştu.

Aykut Kocaman'ın Kayserispor maçı sonrasında beIN SPORTS'a yaptığı açıklama şöyle:

"Ciddi bir fırsatı kaçırdık. Üstüne söylenecek çok bir şey yok. Liderin 3 puan kaybettiği bir hafta. Her şey son derece iyi giderken Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada son dakikada gol yedik."

"Duran toplar konusunda ne desek anlatmaz"

"Bugün için söylenecek çok fazla bir şey yok. Sezon içindeki görüntümüze benzer bir görüntü vardı. Çok fazla isteyen, bir şeyler yapmak için zorlayan bir takım vardı. Öte yandan öne geçtiğimiz anlarda, 2-1 ve 3-1 olduktan sonraki süreçte daha fazla korumaya yönelik, topu tutamayan bir oyun oynadık. Bireysel hatalar da bu dakikalarda fazlalaştı.

Duran toplar konusunda ne desek anlatmaz. Maç öncesi oyuncularıma iki şey söyledim. Biri de duran toplardı. Uygun bir şekilde konuştuk yapmamız gerekenleri. Futbol böyle bir oyun; top da bazen göğüsten, kafadan sekebilen bir şey."

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