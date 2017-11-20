Aykut Kocaman: Bu galibiyet, isteyen karakterimizin geri geldiğini gösterdi

Aykut Kocaman, Süper Lig’in 12. haftasında 4-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından “Bu akşam bütün sezon boyunca yaşadıklarımızın izdüşümü gibiydi. Maçlara iyi başlıyoruz, golü buluyoruz ancak hemen sonra telaş başlıyor, ‘nasıl koruruz’ diye düşünmeye başlıyoruz ve mutlaka bir gol de yiyoruz! Sadece son iki maçta farklı sonuçlar alsak başka şeyler konuşuyor olurduk. Sivas gibi iyi çıkan bir takım karşısında aldığımız bu galibiyet, isteyen karakterimizin geri geldiğini gösterdi. Şimdi bunu Antalyaspor maçıyla bağlamamız gerekiyor” dedi.

''Bu sene ligde kaliteli bir futbol var''

Skorer'de yer alan haberde, kadro tercihleri nedeniyle kendisine yapılan eleştiriler hakkında sorulan soruya da sert ve kısa bir yanıt veren Kocaman, “Bu konuya girmek istemiyorum… Benim futboldan ne anladığımla futbolu yorumlayanların anladıkları arasında ciddi farklar var. Ben olaya kişiler değil taktik üzerinden bakmak istiyorum ama olay geliyor geliyor kişilere bağlanıyor. Dünyada artık üst seviye futbol başka türlü oynanıyor. Ancak bu sene lig genelinde daha kaliteli bir futbol oynandığı gerçeği de var” ifadelerini kullandı.

''Golcülük özgüven işi''

Soldado’nun üç golüyle ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Soldado iyi bir karakter, arkadaşlarıyla, ekiple arası çok iyi. İhtiyacı gol atmaktı. Beklentileri karşılayacağı konusunda bir şüphemiz yok. Golcülük biraz da özgüven işi. Bugün pek çok handikapı aştığını düşünüyorum” diye sözlerine nokta koydu.