-AYKUT KOCAMAN: BÖYLE VAHİM BİR TABLO GÖRMEDİM KÖLN (A.A) - 17.07.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Almanya'nın Köln kentinde yapılan ETL-Dom Kupası turnuvasında FC Köln'e karşı alınan 5-2'lik yenilgiyle ilgili, ''Ne futbolculuk ne de hocalık kariyerimde böyle ağır ve vahim bir tablo görmedim'' dedi. Aykut Kocaman, maçın ardından basına yaptığı açıklamada, hazırlık maçlarının yaratabileceği en yüksek tahribatı yaşadıklarını belirtti. Kocaman, şöyle konuştu: ''Neredeyse ilk yarının 3-0 bittiğine sevinecektik. Bu takımın futbolun dışında zihinsel bir değişime de ihtiyacı var. Tedbirleri hemen almaya başlayacağız, hatta bunun için yarını beklemeden otele döner dönmez bu çalışmalar başlayacak. Sahadaki oyuncular, bırakın Fenerbahçeli futbolcuları, profesyonel futbolculara benzemiyordu. Antrenörlük hayatımda bu kadar kolay top kaptıran çok az takım gördüm. İlk yarıda çok hareketsiz ve ikili mücadeleleri kaybeden bir yapıdaydık. Burası Fenerbahçe ve alınacak her skor önemli. Benim adıma kötü bir sürpriz oldu.'' Kocaman, transfer konusunun da bahane edilemeyeceğini belirterek, ''Ancak 2 gün içinde basınla yapacağım sohbet toplantısında gelecek transferimizle ilgili somut bir şeyler söyleyebilirim'' dedi.