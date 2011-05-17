Aykut Kocaman bırakıyor mu?

T24 - Daum'un gitmesinden sonra sarı-lacivertli ekibin başına geçen Aykut Kocaman'ın, Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede eski görevine geri dönme fikrini ortaya koyduğu, tarafların sezon sonunda konuyu bir kez daha masaya yatıracağı öğrenildi.





Sivasspor'u yenerek Fenerbahçe'yi şampiyon yapan ikinci Türk teknik direktör olarak adını tarihe yazdırmaya hazırlanan Aykut Kocaman sezon sonunda Sportif Direktörlük görevine geri dönüyor.

Christoph Daum'un ayrılmasından sonra sarı-lacivertli takımın teknik patronluğuna getirilen Kocaman'ın, Fenerbahçe şampiyon olsa da olmasa da asli görevi olarak gördüğü Sportif Direktörlüğe dönme talebini Başkan Aziz Yıldırım'a ilettiği ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Başkan Aziz Yıldırım ile bir süre önce yaptığı görüşmede gelecek sezon ile ilgili planlarını paylaşan Kocaman'ın, "Bana güvenip böyle bir sorumluluk verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Umarım sezon bittiğinde yüzünüzü kara çıkarmayacağım ve takımımız şampiyonluk ipini göğüsleyecek" şeklinde konuştuğu bildirildi. Yıldırım'ın ve sarı-lacivertli takımın kurmaylarının bu isteğe sıcak bakması üzerine Fenerbahçe'nin başına getirilecek yeni teknik direktör için düğmeye basıldığı kaydedildi. Ancak Kocaman ile sezon sonunda Başkan Aziz Yıldırım'ın bir kez daha bir araya geleceği ve bu konunun tekrar masaya yatırılacağı da bildirildi.

Trabzonspor ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içine giren Fenerbahçe'de takımın konsantrasyonunun bozulmaması için bu olayın gizli tutulduğu, ancak son hafta öncesi Aykut Kocaman'ın da onayı alınarak teknik direktör temaslarının yoğunlaştırıldığı da ifade edildi.



Lucescu gündemde

Türkiye'de çalıştığı dönemlerde Galatasaray ve Beşiktaş ile önemli başarılara imza atan Mircea Lucescu'nun adının ilk sıraya yazıldığı kaydedilirken, Rumen hoca ile temasa geçildiği ve sezonun tamamlanmasıyla birlikte görüşmelerin resmileşeceği ileri sürüldü.

Yerli teknik adam alternatiflerini de değerlendiren Fenerbahçe'de, halen Futbol Federasyonu Futbol Genel Koordinatörlüğü görevinde bulunan Ersun Yanal'ın adının da geçtiği iddia edildi. Başkan Aziz Yıldırım ile bir dönem soğukluk yaşayan Yanal ile buzların eritilmesi için bazı yöneticilerin devrede olduğu, ancak son kararın yine sarı-lacivertli takımın patronunda olduğu vurgulandı.

