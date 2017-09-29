Aykut Kocaman: Beşiktaş'ı yendiğimize pişman olduk...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşananların etkileri devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın toplantısında penaltı ve gollerinin verilmediğini söylemesinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'dan çarpıcı yorumlar geldi. Kocaman, "Beşiktaş'ı yendiğimize pişman olduk. Fikret Orman her gün çıkıp konuşuyor. Eğer video hakem ugulaması olsa Beşiktaş 20. dakikada 9 kişi kalabilirdi" dedi.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'a konuşan Kocaman'ın açıklaması şöyle:

"Quaresma ve Pepe'nin kırmızı kartları verilmedi. Benim ilgi alanım bu değil. İşim de bu değil. Benim işim futbol. Bu konulara yanıt vermek zorunda da değilim."



"Maçtan sonra durum değerlendirmesi yapılıyor. Oyuncularımın Emekleri hiçe sayılıyor ve sahki hiç oynamamışız, Beşiktaş hakem hataları ile kaybetmiş gibi bir hava yaratılıyor. Bu biraz ayıp. Golden bahsediyorlar ama ortada gol yok. Kalecimiz Kameni ofsayt olduğunu görünce bırakıyor."

Hürriyet'in haberine göre; "Beşiktaş ile sıkıntım da yok. Ama Fenerbahçelilere bir mesajım var. Ben taraftarlarımıza bir şeyler söylemek istiyorum; sahaya çıktık, çatır çatır oynadık, mücadele ettik ve bu maçı kazandık... Kaçan goller var, daha farklı da yenebilirdik."



"Diğer pozisyon (Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasında Cenk Tosun'a yaptığı hareket) dikkatli bakılınca penaltı. Ama dikkatli bakılınca görülüyor. Hakemin görmemesi kadar doğal bir şey yok. Benim takımım çok iyi bir yolda. Çok daha iyi olacak. Beni herkes bilir. Kötü ise 'Kötü' derim. Ama bu takım çok iyi ve çok daha iyi olacak. Herkes görecek."

Fikret Orman basın toplantısında neler söylemişti?

- Verilmeyen penaltı, verilmeyen kırmızı kart, 77 cm ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gol, hocamızın tribüne gönderilmesi, 3 kırmızı kart... Günah.

- Olayı bir tek Ali Palabıyık açısından görmüyorum. Yardımcı hakem Cem Satman'ı takip edeceğiz artık, bütün problemli kararların içerisinde var.



- Bizi Fenerbahçe derbisinde kaybetmekten çok daha üzen şey orada yapılan muamele. Bunlar yakışmıyor, bizi üzüyor.