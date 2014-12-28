Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı öncesi 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktı

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, zorlu Beşiktaş maçı öncesi 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

Kocaman, Beşiktaş maçında Belaruslu yıldız oyuncu Aliaksandr Hleb, Rangelov, Vukovic, Tolga ve Özgür'ü kadro dışı bıraktı.



Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, kararı teknik heyetin verdiğini belirterek, "Teknik direktörümüz ve teknik heyetimizin tercihidir. Hleb ve Rangelov sürekli oynayan oyuncumuzdı. Diğer oyuncularımız da yedekti. Biz bu tercihi teknik heyete bıraktık. Kadro dışı kalan oyuncularımızı son haftalardaki performansına ya da takdik icabı düşünmüş olabilirler" dedi.