Aykut Kocaman, Başakşehir 11'ini belirledi

Fenerbahçe'de zorlu Başakşehir deplasmanı öncesi teknik direktör Aykut Kocaman'ın kadro tercihleri şekilleniyor.



Ligin en iyi performans sergileyen ekiplerinden biri olduğu için Medipol Başakşehir'e özel tercihler yapması beklenen Kocaman, Topal-Souza ikilisini önliberoda birlikte oynatma konusunda kararlı. Maç eksiği bulunmasına karşın Neto da ilk onbirde olacak gibi gözüküyor.



Aykut Kocaman'ın dikkat çekecek tercihleri ise hücum hattında yapması bekleniyor. Giuliano'nun dönüşü ile Valbuena mı, yoksa Brezilyalı futbolcunun mu ilk onbirde olacağı sorusu gündeme gelirken, Kocaman'ın her iki ismin de sahada olacağı bir kadro düşünmediği öğrenildi.



Giuliano'yu sakatlıktan yeni çıktığı için riske etmek istemeyen tecrübeli teknik adam, Valbuena'nın top kayıplarının Medipol Başakşehir deplasmanında tolere edilemeyeceği görüşünde.



Ofansif hattın sağında Dirar, solunda Aatıf'a forma verecek olan Aykut Kocaman'ın, ileri uçta da Alper Potuk-Fernandao ikilisini düşündüğü ifade edildi.



Zorlu maç öncesinde oyuncularını motivasyon olarak da yukarıya çekmek isteyen Kocaman, oyuncularına büyük maçlardaki başarılı performanslarını hatırlatıyor ve pazar günkü maçı kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacaklarına olan inancının belirtiyor.

(DHA)