Aykut Kocaman: Ayrıldıktan sonra başkanın, benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağırıma gidiyor

Eski Fenerbahçe teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'Fenerbahçe'nin yeni sezondaki planlamasında Aykut Kocaman olur mu?' şeklinde gelen soruya, "Ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum. Bu kadar net" cevabını verdi.

Süper Lig 'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, Tivibu Spor'a konuk oldu. Kocaman, Fenerbahçe 'deki yaşadıkları olaylar hakkında açıklama yaparken, yeni sezon öncesi sarı lacivertlilerden gelebilecek herhangi bir teklife vereceği yanıtı canlı yayında açıkladı.

"3 büyüklerin başarısız olacağı çok önceden görülüyordu"

İşte Aykut Kocaman'ın öne çıkan sözleri:

"Bazı olayları uzaktan izliyorum, hatta haberimin olmadığı birçok konu olabilir şu an gündemde. 3 büyüklerin başarısız olacağı çok önceden görülüyordu. Hep beraber aynı otobüsün içinde çarpacağımız yere doğru gidiyoruz. Bunun anahtarı; biraz daha duygulardan ziyade akılla hareket etmeye çalışmak. Ama kişisel çıkarlar yüzünden doğru hamleler kapı ardı ediliyor.

Süper Lig'in büyük kulüpleriyle Anadolu takımlarının arasındaki eşitlik; sportif anlamdaki yoksullukta ve yoksunlukta sağlandı.

Ekonominin yarattığı tahribat büyük takımların yöneticilerinin karar verme konusundaki olumlu taraflarını olumsuza çevirdi. Çok net gözüküyor; karar verme konusunda problemleri var. Büyük takımlarımız küme düşmeyle ilgili sorun yaşayacaklar gibi görünüyor.

Alex de Souza açıklamaları

Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de; bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak. Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, ortalama en çok gol sayısı, maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak? Bizim işimiz oyuncularımızdan en yüksek verimi alacak uyumu sağlamaktır. Bu uyumun içinde bazen Alex olur, bazen olmaz. Şimdi kendisi de antrenörlük yapıyor; aynı şeyleri yaşayacak. Bu güruha Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin bazı kesimlerinin mağlup oluyor olması hakikaten çok acı verici. Beni zorluyor mu? Hiç umrumda değilsiniz!

Ben biraz Alex'in bu organize durum tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Alex'in böyle bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ayrıldıktan sonraki süreçte başkanın (Ali Koç) benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağırıma gidiyor.

Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a teknik direktörlük veya sportif direktörlük teklifi gelse ne cevap verir sorusuna Kocaman "Ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum. Bu kadar net." ifadelerini kullandı.