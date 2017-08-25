Aykut Kocaman: Anlatacak bir şeyim yok; soru kabul etmiyorum

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar'a deplasmanda 2-0, iç sahada 2-1 yenilerek elenmesi üzerine teknik direktör Aykut Kocaman, "Anlatacak bir şeyim yok" dedi ve basın toplantısını soru kabul etmeden terk etti.

Alınan sonuçtan oldukça üzgün olduğunu vurgulayan Kocaman, taraftarın desteğine rağmen işlerini yapamadıklarının altını çizerek üzüldüklerini söyledi.

Aykut Kocaman, maç sonu şöyle konuştu:

Büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü içerisindeyiz. Çok üzgünüz. Bu bir taraftan sportif anlamda. Bu işi yapanların hemen hemen hepsinin temel arzusu kazanmak üzeredir. Turu kaybettik. Ciddi bir üzüntüsü var hepimizde.

Esas olarak; bu sezon hep vurguladığım şeylerden biri, Fenerbahçe stadından ayrılan taraftarlarımızı tekrar yanımıza çekmek istemiştik. En büyük hayal kırıklığım bu. 2'nci golü yiyene kadar takıma çok iyi destek verdiler, biz işimizi yapamadık. En büyük üzüntüm bu.

"Anlatacak bir şeyim yok"

Söyleyecek bir şeyim yok. Anlatacak bir şeyim yok. Maç öncesi söylediğim şey; oyunlarının hız üzerine kurulu olduğuydu. Saha yerleşimini bozmamalıydık. Attığımız gole kadar işi son derece iyi götürdük. Doğru ve istekli bir şekilde oynadık. Golden sonra sahada biraz daha dağıldık. Hiç istemediğimiz pozisyonlarda yakalandık.

En çok önlememiz gereken şeyi yapamadık ve gol geldi. Tekrara düşüp daha fazla konuşmak istemiyorum.

Aykut Kocaman, soru kabul etmedi ve basın toplantısını terk etti.