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Spor

Aykut Kocaman, Alex'in "Beni kıskanıyordu" iddiasına ne dedi?

"Kitapta olduğu söylenenler gerçekten yazıldıysa inanması güç bir senaryo bu"

20 Kasım 2015 21:56

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Alex'in yazdığı kitapta kendisi hakkında "O teknik adam olabilmek için bir hayli lobi yaptı… Andre Santos da, Kocaman’ın benim bazı yönlerimi kıskandığını söylüyordu" demesiyle ilgili olarak "Kitapta olduğu söylenen şeyleri duyduğumda inanamadım. Bu bir senaryo olmalı diye düşündüm" dedi.

Gazeteport'a konuşan Kocaman, şunları söyledi:

"Kitapta olduğu söylenen şeyleri duyduğumda inanamadım. Bu bir senaryo olmalı diye düşündüm. Çünkü benim hatırladıklarım ile gerçekte olanların kitapta yazdığı söylenenlerle alakası yok.

Tercümanlığını yapan Samet’i arayıp; kitapta bunların olup olmadığını soracağım. Alex, 'Evet o satırlar var' derse; o zaman gerçek olan, böyle kurgu olmayan her şeyi ayrıntılı anlatırım. Herkes de gerçeği kurguyu görür."


Alex'in kitabında Aykut Kocaman'la ilgili yer alan o bölümler:


“Aykut Kocaman’ın bazı şeylerinden nefret ediyordum. O teknik adam olabilmek için bir hayli lobi yaptı… Andre Santos da, Kocaman’ın benim bazı yönlerimi kıskandığını söylüyordu… Kulüpte en çok golü o atmıştı ve ben de çok gol atıyordum. Belki bu yüzden aramızda bir arkadaşlık olamadı. Bu gittikçe kişisel bir duruma dönüştü. Belki benim bir yabancı olarak ondan daha fazla efsane olabileceğimi düşündü.”

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