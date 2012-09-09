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Aykut Kocaman: Alex'i kıskanmak yapıma ters

Aykut Kocaman, Alex'le ilgili sorulara açıklık getirdi. Kocaman, 'Alex'i kıskanıyor musunuz?' sorusunu 'Bu soruyla karşılaşabileceğimi hiç düşünmemiştim' şeklinde cevapladı

09 Eylül 2012 01:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'Alex'i kıskanmak yapıma ters' diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yayıncı kuruluş Lig TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmaları halinde en büyük favorilerden birisi olacaklarını kaydeden Kocaman, Alex 'le ilgili sorulara da açıklık getirdi. Kocaman, "Alex'i kıskanıyor musunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bu soruyla karşılaşabileceğimi hiç düşünmemiştim. Benim insani yapımdaki birisi için bu soruyla karşılaşmak kadar abest bir durum olamaz. Hiç cevap bile vermek istemiyorum buna, insanlar sadece biraz bakıp düşünsünler. Bu futbol ikliminde kafamdakileri rahat bir şekilde uygulayamıyorum. Antrenörün futbolcusu ile ilgili tasarrufunda, tüm medya reaksiyon gösteriyor. Antrenörlere büyük bir insafsızlık yapıyorlar. Alex ya da herhangi bir futbolcu üzerinden bunu yapıyorlar."

 

'Benim dönemimde Alex, en verimli dönemini geçirdi'

 

Brezilyalı oyuncunun kendisinin antrenörlük döneminde, en verimli dönemini yaşadığını da belirten teknik direktör Aykut Kocaman, "Ben göreve geldiğim günden beri, üstelik 33-34 yaşında olmasına rağmen en verimli dönemini geçirmiş. Ben kötülük mü yaptım? Kötülük yapmadığım çok net ortada. En çok topla buluşup, en çok gol attığı sezonlar olmuş. Özellikle geçen sezon, her yerde büyük sorumluluk aldı. Benim de en büyük yardımcım oldu" dedi.

Spartak Moskova maçından 10 gün önce Alex'le konuştuğunu açıklayan Kocaman, "Benim Alex'le ilgili bir ön yargım yoktu. Alex, sezon başındaki antrenmanlarda mükemmele yakın antrenman yaptı. Hazırlık maçlarında çok istekli gözüküyordu. Ancak İstanbul'a döndüğümüzde bundan eser kalmadı. Buna rağmen bütün maçlarda Alex'le başladık. Galatasaray maçından önce konuştuk, Alex'e de Spartak Moskova maçlarında oynamayacağını söyledim. Alex'le çok daha özel şeyler konuştum. 'Sen de bu takımda 8 sene oynadın, ben de 8 sene oynadım' dedim. Bu takımı beraber büyütmemiz gerektiğini söyledim. Ama daha sonra olanlar gerçekten benim için çok üzücü" ifadelerini kullandı.

 

'Alex'in antreman ve maç performansına bakacağım'

 

Alex'in formayı alabilmek için antrenman ve maç performansını yükseltmesi gerektiğini söyleyen Aykut Kocaman, "Bundan sonra Alex'in antrenman performansına ve maç performansına bakacağım. Yükselmesi gerekiyor. Alex bu takımın hem mental olarak hem de ruhsal olarak en önemli parçasıdır. Fenerbahçe'nin menfaatleri, benim için her şeyden önce geliyor. Alex'e sen öğretmen futbolcu olmalısın , saha içindeki futbolculara antrönörlük yapmalısın dedim. Fenerbahçeliler bunu bilsin. Fenerbahçe'nin menfaatleri benim için herşeyden önce geliyor. Hayatımı buna vakfettim. Futbolcuların egosu yüksektir. Büyük futbolcuların egosu daha da yüksektir. Ancak bu sezona kadar verdiklerinin tam tersidir bu davranışları" diye konuştu.

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