Aykut Kocaman: "Sonucun sahada alınmasını yeğlerdim"

\"Taraftar tepki gösterince, takım bireyselleşmeye başlıyor\"

\"Takımların organizasyonunu, geçen senelere göre daha iyi görüyorum\"

\"İlk 11 hafta, bizim esas problemimiz\"

\"Sonucun sahada alınmasını yeğlerdim\"

Mustafa AKIN - İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe kafilesi, Beşiktaş\'ın çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşının erteleme maçı için Ülker Stadyumu\'na geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçın başlama saatine yaklaşık bir saat kala sahaya çıkarak basın mensupları ile bir sohbet toplantısı yaptı.

Kocaman ligdeki şampiyonluk yarışı ve kıyasıya rekabet ile ilgili düşüncelerini aktarırken, şöyle konuştu:

\"En başından beri söyledim, yabancı sayısı çok arttı. İki senedir böyle. Yabancı oyuncuların kalitesi arttı, takımların organizasyonu daha iyi. Bazı takımların yaşadığı mali problemlerin dışında, bunu da kontrol edebilse takımlar, puan ortalaması birkaç zaman daha böyle gider. Birkaç sene sonra dönemi iyi yöneten güçlüler çıkar ama o zamana kadar böyle gider. Son dönemde her seferinde dile getiriyorum, bunu daha kuvvetli söyleyebilmek için son üç maçı kazanmak gerekiyor. Bizim için esas problem, başlangıç çok sıkıntı oldu. İlk 11 hafta berbat. Kırmızı kartlar, puan kayıpları, mağlubiyetler, büyük hatalar. Büyük bir zihinsel dağınıklık vardı. 11 hafta, 16 puan kayıp vardı. Sonraki haftalar 46 puan Fenerbahçe, 42 puan Başakşehir, 40 puan Beşiktaş, 39 da Galatasaray olması lazım. Galatasaray\'ı ilk haftalarda aldığı seri galibiyetler tepede tuttu. Geçen sezon ve bu sene iç saha problemimiz çok fazla. Başarı denen şey, birbirini tamamlayan bir bütün halinde gelir. Taraftar, yönetici, kulübün etrafındaki medya ve oyuncu ile antrenör. Bu ayakların birbirini tamamlayan halde olması gerekir. Bu böyle değildi maalesef.\"

\"TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİNCE, TAKIM BİREYSELLEŞMEYE BAŞLIYOR\"

İç sahada büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, \"Sahada bizim kendi adımıza doğru yaptığımız şeyleri biraz daha sabırlı şekilde yapmaya başladığımızda, taraftar tepki gösteriyor. Oyuncular takımın düzeninden çıkıp, bireyselleşmeye başlıyor. Bu da bizim için en sıkıntılı şey. Deplasman maçlarını biraz daha kontrol edebiliyoruz. Ben bir şey bekliyorum demiyorum ama bizim kalan maçları kazanmamız halinde de, diğer takımların puan kaybetme olasılığı yüksek\" dedi.

\"TAKIMLARIN ORGANİZASYONUNU, GEÇEN SENELERE GÖRE DAHA İYİ GÖRÜYORUM\"

Yabancı sınırının genişletilmesiyle ligde güçlü takımların olduğunu belirten Kocaman, \"Bence güçlü takımlar var bu sene. Ben takımların organizasyonunu daha iyi görüyorum geçen senelere göre. Bu da gücün artması ve yayılması demek. Galatasaray ligin lideri, 7 tane deplasman mağlubiyeti var. Kolay rastlanılır bir durum değil. Fenerbahçe şampiyonluk istiyor ama sahasında en çok puan kaybeden takım. Baktığınızda, bu bir taraftan takımlarla ilgili, diğer taraftan ise gücün artması olarak değerlendirilebilir\" ifadelerini kullandı.

\"İLK 11 HAFTA, BİZİM ESAS PROBLEMİMİZ\"

2 gol ve üzeri gol attıkları maçlarda yaşanan puan kayıplarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Aykut Kocaman, \"Biz 31 maç oynadık, 22 maçta 2 gol üzerinde attık. Bizim için belirleyici şey, 2 ve üzerinde attığımız maçlarda kaybettiğimiz puanlar oldu. Şu anda bu puanlara baktığımızda, problemimiz bu gibi gözüküyor\" diye konuştu.

Esas problemlerinin ilk 11 haftadaki sıkıntılar olduğunu söyleyen Kocaman, \"Osmanlı maçından sonraki sürece bakıldığında, net olarak gözüküyor. Esas itibarıyla 11\'inci haftaya kadar süre gelen dağınık hal, bizim temel problemimiz. Saha içindeki temel problem, 11\'inci haftaya kadarki toparlayamadığımız dağınık hal\" dedi.

\"SONUCUN SAHADA ALINMASINI YEĞLERDİM\"

Kocaman, \"Beşiktaş\'ın maça çıkmamasının önüne, gelecek için hangi yaptırımlarla geçilebilir\" sorusuna, \"Yaptırımları ne kadar değiştirirseniz değiştirin, niyet olduktan sonra bizim ülkemizde özellikle bir şekilde etrafından dolaşmayı buluruz. Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor açısından değil. Ben maçtan sonraki basın toplantısında söylediğim şeyi tekrarlayabilirim. Sonucun sahada alınmasını yeğlerdim ben. Elensek de, elesek de\" diye konuştu.

Spor yazarı Hıncal Uluç\'un bir televizyon programında söylediği sözler üzerine konuşan Aykut Kocaman, \"İroninin de bir kalitesi olur. Bu yaştaki insanların bu şekilde konuşuyor olması çok acı. Kanaat önderi olarak gözüktü uzun zamanlar. Bence Türk sporunun yozlaşmasının ana sebebi bu tip insanlardır. İnsanları birbirine düşürmek için böyle bir şey yapmış\" ifadelerini kullandı.

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