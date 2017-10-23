Aykut Kocaman: "Galatasaray maçında yapabileceklerimizin sadece yüzde 60'ını yaptık"

\"Galatasaray\'ın zaaflarından faydalanabilirdik\"

\"Kamuoyunun Galatasaray\'dan fark beklemesi yanlış beklenti\"

Hakan TARHAN, İstanbul-DHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray derbisi sonrasında basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Kocaman, basın toplantısında anlattıklarının dışında gazetecilere verdiği bilgilerde; alınan beraberliğin kendileri açısından sevindirici bir sonuç olmadığını dile getirirken, \"Yapabileceklerimizin sadece yüzde 60\'ını yaptık. Maçın stresi ve gerginliği oyunumuzu etkiledi\" dedi. Aykut Kocaman Galatasaray\'ın son derece güçlü oyunculardan kurulu olduğunu belirtirken, \"Galatasaray\'ın zaaflarından faydalanabilirdik. İkinci yarı bu kadar düşmemeliydik\" şeklinde konuştu. Maç içinde gösterdikleri performansı daha yukarı çekebilecek kapasitelerinin bulunduğuna da dikkat çeken Kocaman, derbide sadece yüzde 60 kapasitede kaldıklarını söyledi.

Bir gazetecinin maçtan önce spor kamuoyunun Galatasaray\'ın maçı farklı kazanacağı yönündeki beklentisi bulunduğu ve bu durumu nasıl karşıladığı sorulduğunda ise Aykut Kocaman; \"Maçtan önce öyle mi gözüküyordu gerçekten? Bunlar yanlış tarifler. Nasıl oluyor da böyle tahminler yapılıyor gerçekten bilmiyorum\" cevabını verdi.