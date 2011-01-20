-AYKUT KOCAMAN 3 PUAN BEKLİYOR ANTALYA (A.A) - 20.01.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kış dönemi çalışmaları ve Medical Park Antalyaspor karşılaşmasına hazırlık açısından çok başarılı ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve takımdaki sıkıntılı dönemi Antalyaspor karşısında alacakları galibiyetle aşacaklarına inandığını söyledi. Kocaman, takım kaptanı Alex de Souza ile birlikte Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında düzenlediği basın toplantısında, hazırlık çalışmaları ve takımın genel durumu hakkında bilgi verdi. Yeni Malatyaspor ve Samsunspor maçlarından sonra takımda oluşan olumsuz havayı, Antalya'daki kamp çalışmaları sırasında giderdiklerini ve takımın Cumartesi günü Medical Park Antalyaspor ile yapacağı maça odaklandığını belirten Kocaman, takımın galip geleceğine hem oyuncuların hem de teknik heyetin inandığını, bütün hazırlıkların buna göre yapıldığını anlattı. ''Kampın ilk gününden itibaren elimizde kalan tek şeyin lig olduğu görüşünden hareketle Antalya maçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve buna göre hazırlandık'' diyen Kocaman, takımda Uğur Boral'ın dışında önemli bir sakatlık ve eksiklik bulunmadığını bildirdi. Kocaman, ''Antalyaspor için eksiğimiz yok. Önemli olan oyuncuların Antalyaspor için istekli olmaları. Hazırlık çalışmaları teknik heyet için de umut vericiydi. Umarım futbolcularımız çalışmalardaki istek ve düşüncelerini sahaya yansıtır ve Antalya karşısında beklediğimiz sonucu alırız'' dedi. Aykut Kocaman biri soru üzerine, Antalyaspor karşısında pek ihtimal vermemekle birlikte puan kaybı olsa dahi bunun şampiyonluktan kopma, uzaklaşma anlamına gelmediğini söyledi. Kocaman, şöyle devam etti: ''Bu takım şampiyonluk şansını son düdüğe kadar zorlayacak bir takım. Tarihte hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Şampiyonluğu son ana kadar zorlama işini taraftarlar ve onların desteği pekiştirecek. Taraftar her koşulda en büyük gücü oluşturuyor. Taraftar bu gücünü takıma her zaman hissettirmeli.''