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Spor

Aykut Kocaman: 10'da 10 yapmalıyız

Tecrübeli teknik direktör Volkan Demirel'i son kez uyardı

08 Mart 2018 18:29

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman takımını toparlamaya çalışıyor. Tecrübeli teknik adam antrenman öncesinde oyuncularıyla Akhisarspor maçında yapılan hatalar üzerine bir video toplantı gerçekleştirdi.

Tek tek tüm futbolculara hatalarını ve taktik disiplinden kopma problemini izah eden Kocaman, henüz kaybedilmiş birşeyin olmadığını ancak kalan 10 maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Daha önce zorlu dönemlerde kenetlenerek galibiyet serisi yakaladıklarını oyuncularına hatırlatan Aykut Kocaman bunu yapabilecek güçte olduklarını ifade etti.
 
Evkur Yeni Malatyaspor'un kapanan ve kontrataklarla gol arayan bir kimliği olduğunu söyleyen Kocaman, kilidi açmakta zorlansalar da Akhisar maçında olduğu gibi takım disiplinini kaybetmemeleri gerektiğinin önemine değindi.
Sabırlı bir futbol ile sonuca gitmeleri gerektiğini ifade eden Aykut Kocaman, telafisi olmayan bir maça çıkacaklarını söyledi.
 
Antrenman öncesinde kaptan Volkan Demirel ile de bir araya gelen Aykut Kocaman kısa bir toplantı yaptı. Kocaman'ın derbi maçta yaşadığı hayal kırıklığını bir kez daha dile getirdiği, Volkan'ın da hocasından bir kez daha özür dilediği öğrenildi.

(beIN Sports)

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