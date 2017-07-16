Aykut Demir için yeni talip!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmeyen Aykut Demir'in, Süper Lig'den yeni bir talibi olduğu iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre Kayserispor; geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz ekibinin de resmi bir teklif yapılması durumunda oyuncunun bonservisinde kolaylık sağlaması bekleniyor.

Sık sık aşırı hareketleri ve aldığı cezalarla gündeme gelen Aykut Demir, geçen sezon Ersun Yanal'ın, "Sakallarını kesmezsen seni kadroya almam" restine karşılık vermiş, kendisini isteyen Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giymişti.