-AYKUT CENGİZ ENGİN, İSTANBUL ADLİYESİNE VEDA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Aykut Cengiz Engin, İstanbul Adliyesindeki çalışma arkadaşlarına veda etti. Adliyeden ayrılmadan önce Başsavcılıktaki makamında gazetecilere açıklamada bulunan Engin, 22 Şubatta atandığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde iyi işler için mesai harcayacağını söyledi. Bölge Adliye Mahkemesinin, Kartal'da yapılan yeni adalet sarayında faaliyet göstereceğini ancak adliye binasının henüz tamamlanmamış olması nedeniyle Temmuz ayına kadar Çağlayan'daki adalet sarayında çalışacaklarını anlatan Engin, ''Adliye muhabiri olarak çalışan gazetecilerden biz savcılık olarak her zaman memnuniyet duyduk. Daima dürüst olarak çalıştınız. Aynı dürüstlük ve basın ahlakıyla çalışmalarınızı sürdürmenizi temenni ediyorum'' diye konuştu. Engin, çalışma arkadaşlarının alkışları eşliğinde Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesinden ayrıldı.