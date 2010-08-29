Aykut Cengiz Engin: Başbuğ'un ifadesini Başsavcı veya Başsavcıvekili alır

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Emekli Org. Başbuğ’un Savcı Öz tarafından ifadeye çağrılacağı iddiasıyla ilgili şöyle dedi: Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Zaten böyle bir durum gerektiği taktirde çağırma yetkisi Başsavcı veya Başsavcıvekili’ne aittir.

Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, “Genelkurmay Başkanı” unvanını devrettiği, üniformasını çıkaracağı gün ilginç bir gelişme de yaşandı. Genelkurmay’ın kurduğu internet sitelerinde ‘Hükümeti yıpratmaya yönelik propaganda’ yapıldığı iddiasını soruşturan Savcı Zekeriya Öz’ün daha önce ifadeye çağrılan 19 askerin ifade işleminin tamamlanmasını ardından Başbuğ’un ifadeye çağrılacağı iddia edildi. Söz konusu iddia üzerine kendisine ulaştığımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Başsavcı Engin, “Zaten böyle bir durum gerektiği taktirde çağırma yetkisi Başsavcı veya Başsavcıvekiline aittir” dedi.



Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ise general statüsündeki kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların ve ifade alma işlemlerinin yetkisinin yasal olarak Başsavcı veya başsavcı vekillerinde olduğunu hatırlatarak “Şu anda böyle bir şey yok” dedi. Başbuğ’un general olması nedeniyle eğer hakkında bir soruşturma yürütülüyorsa veya ifadeye çağrılmış ise bundan başsavcı veya başsavcı vekilinin haberinin olması gerektiğini kaydetti. Çolakkadı, çağırma yetkisinin başsavcı veya başsavcı vekiline ait olduğunu da sözlerine ekledi.



11 asker ifade verdi



Kamuoyunda “internet andıcı” olarak bilinen soruşturma kapsamında aralarında Orgeneral Hasan Iğsız’ın da bulunduğu 19 askeri ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında Savcı Zekeriya Öz tarafından şu ana kadar aralarında Orgenaral Hasan Iğsız ve Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 asker şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Hükümet aleyhine kara propaganda yaptığı öne sürülen ve basında yer aldıktan sonra yayını durdurulan internet sitelerinin Kurmay Deniz Albay Dursun Çiçek’in Org. Hasan Iğsız ile yaptığı görüşme sonrasında tekrar faal hale getirildiği iddia edilmişti. Savcılık ifadesinde bu görüşme kendisine sorulan Iğsız’ın bunu kabul etmemişti.



İnternet andıcı neydi?



Ergenekon davası sanığı emekli Albay Hasan Yıldırım’ın evinde “Hayhay” isimli belgenin bulunmasının ardından başlamıştı. Soruşturma sırasında bir ihbarcı tarafından gönderdiği e-mailde Genelkurmay tarafından iktidar ve cemaatler aleyhine propaganda yapmak amacıyla 42 internet sitesinin kurulduğu iddia edilmişti.



