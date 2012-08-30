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Spor

'Aykut Alex'i buraya getir'

Taraftarlar bir ara “Aziz Yıldırım, Aykut Alex'i buraya yolla” şeklinde tezahüratta da bulundu

30 Ağustos 2012 01:30

Fenerbahçeli taraftarlar Alex'e gösterdikleri sevgi gösterilerinin ardından bu kez “Aykut Alex el ele hep beraber tribüne” ve “Aykut Alex'i buraya getir” şeklinde uzun süre tezahürat yaptı.

Taraftarlar, “Sen bizim Kocaman gururumuzsun” şeklinde tezahüratla Aykut Kocaman'a da sevgi gösterilerinde bulunurken, teknik direktör Kocaman'ın Alex ile tribünleri selamlaması beklentisi bu sırada gerçekleşmedi.
 
Taraftarlar bir ara “Aziz Yıldırım, Aykut Alex'i buraya yolla” şeklinde tezahüratta bulundu.
 
Takımların maç öncesi seremonisinden sonra tribünlerden aynı tezahüratlar yükselince, Aykut Kocaman yedek kulübesindeki Alex'i yanına çağırarak birlikte tribünleri selamlayıp, taraftarların isteğine yanıt verdi.
 

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