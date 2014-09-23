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Aykırı Sorular programı tamamen yayından kaldırıldı

CNN Türk'te yeni yayın döneminde 6 günden bir güne düşeceği açıklanan Enver Aysever'in hazırlayıp sunduğu 'Aykırı Sorular' programı yayından kaldırıldı

23 Eylül 2014 19:38

Enver Aysever'in CNN Türk'te yeni yayın döneminde bir güne düşeceği açıklanan "Aykırı Sorular" programı tamamen kaldırıldı.

Bianet.org'un haberine göre, Enver Aysever, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce bir gelişme oldu @aykirisorular tamamen yayından kaldırıldı. Benden duyun istedim" diye yazdı.

Ayrıca Aysever, bugün yaptığı açıklamada ekim ayından itibaren daha önce de yazdığı Birgün gazetesinde yeniden yazacağını belirtmişti.

CNN Türk, Enver Aysever'in hazırlayıp sunduğu Aykırı Sorular programını hafta içi yayınlanan bölümünü yayından  kaldırmış, programın sadece Cumartesi günleri ekrana geleceğini açıklamıştı.

Aysever daha önce Hürriyet yazarı Ayşe Arman'a verdiği röportajda, CNN Türk'te yayınlanan "Aykırı Sorular" programıyla ilgili "çanak soru sormadığım için haftada bir güne düşürdüler" demişti.

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