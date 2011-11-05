Aykırı sevince ömürboyu men

T24- İki futbolcuyu 2 aylık hapis ve 74 kamçı darbesi bekliyor.Persepolis’in 3-2 kazandığı D.Gilan maçındaki galibiyet golünden sonra Nosrati’nin Rezaei’nin kalçasına dokunurken kameraya yansıyan görüntüleri kıyameti kopardı.



Hürriyet'in haberine göre, İran’da oynanan bir futbol maçında iki futbolcu, gol sevincindeki aykırı hareketleri nedeniyle ağır bir yaptırımla karşılaştılar. Persepolis’in futbolcuları Sheys Rezaei ve Mohammad Nosrati, “Ahlaksız gol sevinci” gerçekleştirdikleri gerekçesiyle futboldan süresiz men ve 29 bin Euro’luk para cezasına çarptırıldı.





Gerekçeli karar ‘Toplumsal iffetin ihlali’





İran Futbol Federasyo-nu’nun (FFIRI) resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak “Nosrati ve Rezaei, ahlaksız hareketlerinden dolayı futbol aktivitelerinden süresiz olarak uzaklaştırılmışlardır” ifadeleri kullanıldı. Persepolis’in 3-2 kazandığı Damash Gilan maçındaki galibiyet golünden sonra Nosrati kameralara Rezaei’nin kalçasına dokunurken yansımıştı. Bu hareket “İran’ın sosyal değerlerinin ve toplumsal iffetinin ihlali” olarak değerlendirildi.





Siyasiler: Bir an önce cezalandırılsın





Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan hakim Valiollah Hosseni, Fars News Agency’ye yaptığı açıklamalarda, “Bu hareketleri binlerce kişinin gözü önünde, kameraların karşısında yapmak çok daha kötü. Bu suçun cezası iki aylık hapse ve 74 kamçı darbesine kadar gidebilir” ifadelerini kullandı. İran Parlamentosu’nun üyeleri, sportif faaliyetlerin yetkilileri ve hakimler, iki oyuncunun bir an önce cezalandırılması için bulunulan çağrıya destek oldu.