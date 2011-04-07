Aykal'dan İklim Bayraktar'a: 'Gel bizim Ergenekoncu'

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında odatv’ye yapılan baskında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski odatv muhabiri İklim Bayraktar, geçen pazartesi, eşi ve odatv Ankara Temsilcisi Mümtaz İdil ile 28. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin açılışına katıldı.Konser veren orkestra şefi Gürer Aykal, “Bizim Ergenekoncu” diyerek Bayraktar’ı alnından öptü.



Odatv baskınında gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkındaki taciz iddialarıyla kamuoyunda gündem oluşturan İklim Bayraktar, 4 Nisan Pazartesi akşamı, 28’inci Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin açılışına katıldı. Bayraktar, açılış konserini veren orkestra şefi Gürer Aykal tarafından, “Bizim Ergenekoncu” denilerek alnından öpüldü. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Odatv’yi konuşmadı



İnternet haber portalı Gazeteport’un haberine göre, İklim Bayraktar, 28’inci Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin Milli Eğitim Bakanlığı Şûra Salonu’ndaki açılış törenine eşi Serdar Bayraktar ve odatv olayından soruşturma geçiren eski bürokrat ve odatv Ankara Temsilcisi Mümtaz İdil ile birlikte geldi. İklim Bayraktar, arka sıralardan töreni izledi. Yanında oğlu da bulunan Bayraktar, odatv baskını ve sonrasında yaşananlar konusunda konuşmak istemedi.





Alnından öptü



28’inci Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Şef Gürer Aykal yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Borusan Quartet konseriyle başladı. İklim Bayraktar açılış töreninin sonunda verilen resepsiyona da katıldı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eski yöneticisi, ünlü şef Gürer Aykal ile bir araya geldi. Gürer Aykal, Bayraktar’a çok samimi davranarak, “Gel bakalım bizim Ergenekoncu” dedi ve alnından öptü. Gürer Aykal daha sonra, Mümtaz İdil ve İklim Bayraktar’ın koluna girerek, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Gürer Aykal, Mümtaz İdil’i de alnından öperken, Gazeteport muhabiri tarafından fotoğrafları çekildi. Festivalin açılış törenini bazı milletvekilleri ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone’nun da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda davetli izledi.







