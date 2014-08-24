'Ayıp olan Bayık'ın siyasi tespiti değil, onun haberleştirilme biçimi'

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın “HDP Beyoğlu’ndaki bazı marjinal yaklaşımlardan kendisini kurtarmalı” sözlerini Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Ilıcalı’ya değerlendiren, HDP eski Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, “ayıp” sözüyle nitelendirdiğinin Cemil Bayık’ın sözlerinin olmadığını belirterek, "Ayıp’ olan siyasi tespit değil, onun haberleştirilme biçimidir” dedi. Kürkçü, kendisinden görüş alan Cumhuriyet muhabiri Mahmut Ilıcalı’ya da tepki göstererek, “Cumhuriyet gazetesi muhabiri Mahmut Ilıcalı'nın sorularına verdiğim yanıtlar kastımı ve düşüncelerimi yansıtmayan bir dil ve söylem ile ve eksik olarak haberleştirilmiştir” diye konuştu.

Vatan gazetesinden Ruşen Çakır’a konuşan Bayık, “HDP’nin aldığı oy oranı üzerinde oturmaması, bunu örgüt gücüne dönüştürmesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsa burada diyelim Kürtleri, Alevileri, demokrat Müslüman kesimleri, sol ve liberalleri kucaklarsa Türkiye’nin en büyük muhalefet gücü haline gelebilir. HDP bazı marjinal yaklaşımlardan kendisini kurtarmalı” demişti.

Ruşen Çakır’ın “Örnek verebilir misiniz?” diye sorması üzerine Bayık, “Mesela Beyoğlu’nda bir grup var” demişti. Bayık, Ruşen Çakır’ın “Cihangir’de...” demesi üzerineyse Bayık, “İsmini vermek istemiyorum. Herhalde anlaşılıyor” görüşünü dile getirmişti.

Bayık'ın bu sözlerinin ardından, akla ilk gelen isimler Beyoğlu Cihangir'de ikamet eden HDP eski Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder oldu.

Bayık’ın bu sözlerini Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Ilıcalı’ya değerlendiren HDP eski Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Bayık'ın söyleşisinde bu konunun havada bırakılmasını ve spekülasyon unsuru olarak kullanılmasını "ayıp" olarak not ettiğini ifade etti.

Bayık'ın söz konusu açıklamalarını eski bir Eş Başkan olarak üzerine aldığını kaydeden Kürkçü, Bayık'ın bu açıklamalarından "HDP içinde neyin olduğundan daha çok, neyin olmadığı sonucuna vardığını" belirtti.

Kürkçü: Ayıp olan siyasi tespit değil

Kürkçü’nün sözlerinin, sosyal medyada “ayıp” ifadesinin Cemil Bayık’ın siyasi tespitine yönelik olduğu şeklinde algılanması üzerine, HDP eski Eş Genel Başkanı Twitter’dan, söyleşiyi gerçekleştiren Ruşen Çakır’a ve “ayıp” sözünü haberleştiren Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.

Kürkçü’nün Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Mahmut Ilıcalı'nın sorularına verdiğim yanıtlar kastımı ve düşüncelerimi yansıtmayan bir dil ve söylem ile ve eksik olarak haberleştirilmiştir. Tamamı ve doğrusu aşağıdaki gibi olmalıydı.

1. "HDP bazı marjinal yaklaşımlardan kurtulmalıdır" sözüyle neyi ifade ettiği Cemil Bayık'ın kendisine sorulmalıydı. Bayık haberciler için ulaşılamaz bir kişi değildir.

2. Söyleşiyi yapan Ruşen Çakır'ın bu yanıtı mantıki sonucuna vardırmak için çaba göstermemiş olması sorundur. Söyleşiyi burasından tutarak manşete taşımak ise yayınlayan gazete için bir ayıptır.

3. Bununla birlikte bir eski eş başkan ve HDP Onursal Başkanı olarak -haberde denildiği şekilde Bayık'ın tespitlerini değil- buradan doğacak tartışmayı üzerime almak zorundayım.

4. Bayık'ın HDP için öngördüğü genişleme ufkunun "alevileri, demokrat müslümanları, solu, liberalleri" kapsadığı gözönüne alınırsa uyarısıyla herhangi bir sol politik kümeyi ima etmediği anlaşılabilir. Burada daha çok bir toplumsal/kültürel yakınlığın kastedildiğini düşünebiliriz.

5. HDP herhalde bu tartışmayı değerlendirecek ve bir sonuca ulaştıracaktır.