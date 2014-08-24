Ayının saldırısına uğradı, jandarma 'ayıdan şikayetçi misin' diye sordu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Üçsaray Köyü'nde oturan işçi emeklisi, 67 yaşındaki Ahmet Ören, 2 torunuyla birlikte tarlaya gittiği sırada ayının saldırısına uğradı. Yaralanan Ören'e 60 dikiş atıldı. Ören, “Jandarmaya ifade verdim. ’Şikayetçi misin’ dediler. Ben ’Dağ hayvanından ne diye şikayetçi olayım’ dedim” dedi.

Ahmet Ören, önceki gün 12 ve 9 yaşlarındaki 2 erkek torunuyla birlikte 2 kilometre uzaklıktaki Yılat Tarlası Mevkii’ne gezmeye giderken 2 yavrusuyla birlikte ağaçtaki kızılcıklardan yiyen ayı ile karşılaştı.

Ayının kendilerine doğru geldiğini anlayan 6 çocuk babası Ahmet Ören, torunları ila birlikte geldiği yöne doğru kaçmaya başladı. Ören, dengesini kaybedip düşerken, torunları bağırarak köye doğru koşmaya devam etti. Ayı yerde yatan Ören’i sırtından ısırdıktan sonra ayrıldı. Kısa süre sonra dönen ayı, bu kez Ören’in iki bacağını, kollarını, sırt ve başını ısırarak uzaklaştı. Torunların haber vermesi üzerine gelen köylüler, Ören’i yaralı halde buldu. Köylülerin ilk müdahalesi ardından Ahmet Ören, çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede Ören’e 60 dikiş atıldı.

Bir süre müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edilen Ahmet Ören, torunları ile birlikte tarlaya gezmeye gittikleri sırada iki yavrusuyla birlikte ağaçta kızılcık yiyen ayıyla karşılaştıklarını söyledi. Ören, şunları anlattı:

'Jandarma şikayetçi misin dedi'

"Elimde küçük balta vardı. Kaçmaya başladım. Dengemi kaybedince ayı üzerime atlayıp ısırmaya başladı. Sonra bıraktı. Sürüklenerek, kaçmaya çalıştığım sırada yeniden geldi. Bu kez de bacaklarımı, kollarımı, sırtımı ve kafamı ısırdı. Çok korktum. Aklıma torunlarım geldi. Onlar da köye kaçmışlar. Ayı saldırırken ’Yardım edin’ diye çok bağırdım. Sonra ayı beni bıraktı. Kanlar içinde sürünerek, yola çıktım. Sonra köylüler geldi. Gözümü hastanede açtım. Hastanede yaralarıma 60 dikiş atıldı. Çok korktum. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Jandarmaya ifade verdim. ’Şikayetçi misin’ dediler. Ben ’Dağ hayvanından ne diye şikayetçi olayım’ dedim. Ama devletin buna önlem alması gerekir. Bu tür olaylar her zaman oluyor. Madem ayılar koruma altında, devlet bizim de canımızı korusun."